Il “Digital Services and Digital Markets Act” appena presentato dalla Commissione Europea mira a regolamentare in maniera fina e precisa il modo in cui colossi hi-tech di grosso calibro, si pensi ad Amazon, Google, Facebook e Apple, gestiscono i servizi e i mercati digitali in cui operano. Le norme presentate dall’istituzione europea mirano a revisionare le norme che gestiscono la competizione e l’operato delle piattaforme online.

Multe fino al 10% di fatturato

I servizi digitali vengono interessati in quanto, come dichiarato dalla Commissione Europea, possono essere sfruttati per la condivisione e la diffusione di contenuti/beni/servizi illegali. L’istituzione. che in questo caso fa chiaro riferimento a Google e Facebook, ha in piano di mettere in piedi un pacchetto normativo in grado di regolamentare la rimozione di tali contenuti, oltre all’attuazione di una serie di nuovi obblighi per le aziende interessate per quanto riguarda la trasparenza sulla pubblicità e gli algoritmi utilizzati per consigliare contenuti agli utenti.

L’Unione Europea vuole maggiore potere di controllo per verificare il modo in cui i servizi digitali lavorano anche per individuare con maggiore facilità possibili venditori illegali.

Inoltre, le piattaforme che raggiungono più del 10% della popolazione europea, vengono automaticamente trattate come di “natura sistemica”, il che le mette immediatamente in posizione di dover rispettare specifici obblighi di controllo con possibilità di ricevere sanzioni in caso di condotte non in linea con le norme vigenti.

In caso di inadempienze, infatti, la Commissione Europea può multare le aziende fino al 10% del fatturato mondiale, arrivando addirittura ad imporre misure strutturali o la cessione di alcuni rami di attività in caso di mancato rispetto delle norme stabilite.

Il prossimo passo nell’iter governativo passa adesso attraverso il Parlamento Europeo, l’organo in cui le nuove norme verranno discusse dai singoli Paesi membri per poi, eventualmente, diventare leggi applicabili all’interno di tutta l’Unione Europea.