Redmi K40 dovrebbe anticipare il “fratello” Redmi K40 Pro e arrivare a breve, forse insieme alla gamma Xiaomi Mi 11. La presentazione è prevista entro fine mese, ma nell’attesa possiamo dare un’occhiata ad alcune foto trapelate, che dovrebbero ritrarre proprio Redmi K40.

Redmi K40 e Redmi K40 Pro saranno i prossimi smartphone di punta della gamma Redmi, anche se il primo dovrebbe essere presentato con qualche settimana di anticipo rispetto al secondo: quest’ultimo è atteso per il primo trimestre 2021 con SoC Qualcomm Snapdragon 888, lo stesso di Xiaomi Mi 11, mentre K40 dovrebbe essere svelato nei prossimi giorni, forse con un chipset Qualcomm della serie Snapdragon 700.

Aspettando di scoprirne di più sulle specifiche tecniche di Redmi K40, oggi sono spuntate in Rete quattro immagini che dovrebbero ritrarre lo smartphone; anche se il design è parzialmente coperto da una spessa cover, possiamo apprezzare alcuni dettagli, come il foro centrale per la fotocamera anteriore (niente più pop-up), il modulo fotografico posteriore, il carrellino per le SIM sul lato sinistro, la presenza di porte per il jack audio da 3,5 mm e per USB Type-C e la colorazione azzurra molto accesa.

Le indiscrezioni suggeriscono la presenza di un display OLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ma ovviamente queste immagini non possono confermare alcun dettaglio al riguardo. Se siete curiosi di saperne di più su Redmi K40 e Redmi K40 Pro continuate a seguirci, perché le prossime settimane saranno quelle giuste.

