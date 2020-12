POCO, il brand low cost indipendente di Xiaomi, ha ufficializzato appena poche settimane fa il lancio del nuovo smartphone POCO M3. Previsto inizialmente nelle colorazioni Cool Blue e Power Black, il marchio ha deciso di proporre una terza colorazione nota col nome di POCO Yellow.

POCO aggiunge una sfumatura al suo nuovo modello M3

Sarà il giallo il terzo colore con cui POCO renderà disponibile il suo nuovo smartphone M3, dotato di tripla fotocamera, batteria da 6.000 mAh, ampio display FHD+ e chipset Qualcomm Snapdragon 662. Il dispositivo, il cui prezzo sarà di 159,90 euro, sarà disponibile, nella nuova colorazione, a un prezzo speciale per chi seguirà la diretta sul sito ufficiale mi.com, che si terrà dalle 12.00 alle 13.00 del 18 Dicembre, data in cui lo smartphone sarà ufficialmente messo in vendita.

Il produttore ha infatti annunciato che “sarà possibile acquistare il nuovo POCO M3 a un eccezionale prezzo di lancio: la configurazione da 4GB+64GB nella colorazione Yellow sarà infatti disponibile al prezzo speciale di 119,90€, anziché 159,90€“. Lo smartphone ospita un display interrotto superiormente dal notch a forma di goccia, il cui pannello è un generoso FullHD da 6,53 pollici dotato di tecnologia LCD IPS. È dotato di due speaker, uno posteriore ed uno superiore, così come di un jack da 3,5 mm per collegare le cuffie ed un trasmettitore a infrarossi per l’utilizzo come telecomando.

Sotto alla scocca trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 662, con CPU octa core a 2 GHz e GPU Adreno 610, 4 GB di RAM ed è disponibile in due varianti, una da 64GB e l’altra da 128 GB di memoria interna, di tipo UFS 2.1 (UFS 2.2 per la variante da 128 GB). È dotato di un doppio slot per nano SIM e un ulteriore slot per MicroSD così da espandere la memoria interna senza perdere l’utilizzo di una delle due SIM card. Niente NFC, per cui non potremo godere dei pagamenti digitali o leggere, ad esempio, la propria carta d’identità elettronica per registrarsi rapidamente su alcuni servizi.

