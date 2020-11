POCO Global inaugura oggi una nuova era come brand indipendente (era nato come brand di Xiaomi) lanciando il nuovo entry level POCO M3, caratterizzato da una scheda tecnica niente male e da un prezzo aggressivo, che sarà ancora più allettante in occasione del Black Friday.

A due anni da POCO F1, il brand diventa definitivamente indipendente e con il nuovo smartphone punta a presidiare la fascia bassa del mercato, con un prodotto in grado di soddisfare le necessità di moltissimi utenti.

Caratteristiche tecniche di POCO M3

POCO M3 può contare su uno schermo FullHD+ da 6,53 pollici con notch a goccia, protetto da un vetro Gorilla Glass 3. Sotto alla scocca trova posto una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 662, con CPU octa core a 2 GHz e GPU Adreno 610, con 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 o 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1 (UFS 2.2 per la variante da 128 GB).

Di ottimo livello la connettività, a partire dal supporto alle reti 4G/LTE (inclusa la banda 20), WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, radio FM e trasmettitore a infrarossi, Manca purtroppo un chip NFC per i pagamenti in mobilità, scelta sicuramente discutibile.

Buono, almeno sulla carta, il comparto fotografico che può contare su un sensore principale da 48 megapixel (f/1.79) affiancato da un sensore macro e da un sensore di profondità, entrambi con apertura f/2.4 e risoluzione di 2 megapixel. Nella parte frontale, all’interno del notch a goccia, è collocato un sensore da 8 megapixel con apertura f/2.05.

Ottima la batteria da 6.000 mAh, supportata dalla ricarica rapida a 18 watt, con un carica batterie da 22,5 watt nella confezione di vendita. È presente un connettore USB Type-C e il dispositivo può eseguire, con un cavo da acquistare separatamente, la ricarica inversa. Completano la dotazione una presa da 3,5 mm per le cuffie, un lettore di impronte digitali laterale e un doppio speaker con certificazione Audio Hi-Res.

Design di POCO M3

Se nella parte frontale POCO M3 è a dir poco anonimo, con un notch a goccia e un design molto tradizionale, nella parte posteriore il nuovo entry level sa farsi riconoscere, soprattutto nell’iconica colorazione gialla. Il comparto fotografico è racchiuso in un grande elemento rettangolare con la fotocamera sul lato sinistro e il logo POCO su quello destro.

La cover posteriore con una texture molto particolare, che a un primo sguardo ricorda la pelle, è anti impronta, per un maggiore senso di pulizia. Le dimensioni sono tutto sommato accettabili, con 162,3 x 77,3 x 9,6 millimetri e un peso di 198 grammi, davvero niente male se si considera la presenza di una batteria da ben 6.00 mAh.

Il lettore di impronte digitali, seguendo un trend che si è decisamente affermato nel corso del 2020, è collocato sul lato destro, sul tasto di accensione/sblocco.

Funzioni, e software di POCO M3

È indubbiamente la batteria il pezzo forte di POCO M3, con i suoi 6.000 mAh che garantisce un’ottima autonomia pur senza andare a influire sul peso. POCO dichiara cinque giorni con un utilizzo leggero e almeno tre con uso moderato e anche con un uso molto intenso è possibile coprire almeno una giornata e mezza prima di rimanere a secco.

Buono, per un entry level, il comparto fotografico, anche se la mancanza di un sensore ultra grandangolare potrebbe farsi sentire in molte situazioni e il sensore macro non sarà di grande utilità. Da sottolineare invece la presenza di un doppio speaker con dust blaster che garantisce un audio potente, in particolare per quanto riguarda i bassi, in modo da ottenere un’esperienza di intrattenimento molto coinvolgente.

Il sistema operativo è Android 10, sul quale gira l’interfaccia personalizzata MIUI 12 for POCO, molto simile a quella che troviamo sugli smartphone Xiaomi ma con alcune personalizzazioni aggiuntive. Segnaliamo la presenza della modalità notturna per scatti di buona qualità, visto il prezzo del prodotto, anche in situazioni di scarsa luminosità.

Immagini di POCO M3

Prezzi e disponibilità di POCO M3

POCO M3 arriverà in Italia in tre colorazioni: Cool Blue, POCO Yellow e Power Black, nelle versioni 4-64 GB e 4-128 GB.

Fino al 30 novembre potete approfittare delle offerte di AliExpress, con spedizione dai magazzini europei, per acquistare il nuovo POCO M3 a un prezzo davvero strepitoso. Si tratta del primo store POCO autorizzato su AliExpress, che vende esclusivamente prodotti POCO (e Xiaomi) originali, con due anni di garanzia e spedizione in meno di una settimana nei Paesi Europei. I link che vi forniamo permettono di effettuare l’acquisto dai magazzini europeo:

Link validi dalle 9:00 del 27 novembre alle 9:00 del 30 novembre

