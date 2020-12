Recensione OUKITEL WP8 Pro – Da qualche anno OUKITEL, compagnia specializzata in battery phone, ha deciso di espandere il proprio mercato di interesse raggiungendo anche rugged phone, quella categoria di smartphone resistenti ad acqua, cadute e maltrattamenti.

OUKITEL WP8 Pro è uno dei modelli più recenti della casa cinese e ho avuto modo di testarlo per qualche giorno, al fine di saggiarne le potenzialità e il funzionamento. Vi racconto come funziona, cosa mi è piaciuto e quali sono i suoi difetti, che non sono poi molti.

Design & Ergonomia

Partiamo subito con le note dolenti, anche se da un rugged phone è difficile attendersi dimensioni contenute. Parliamo di 178 x 84,7 x 12,9 millimetri e 260 grammi di peso. Difficile tenerlo in tasca, anche nelle più capienti vi darà fastidio, soprattutto da seduti. Il peso è accettabile, anche se alla lunga si fa sentire in mano.

Impossibile l’utilizzo con una mano, almeno per quanto riguarda persone normodotate. Pesano i 14 millimetri della cornice inferiore e i 12 di quella superiore, e anche le cornici laterali, 7 millimetri per parte, si fanno sentire.

Un po’ caotica la disposizione dei tasti e dei connettori, ai quali comunque ci si abitua abbastanza in fretta. Nella parte alta, protetto da uno sportellino di gomma, è presente il connettore da 3,5 mm per le cuffie. Sul lato destro troviamo, partendo dall’alto, il carrellino della SIM, protetto da uno sportellino in gomma. Il carrellino può essere rimosso senza strumenti, grazie a una piccola sporgenza da tirare con l’unghia. Subito sotto ecco il tasto di accensione/sblocco e appena sotto il lettore di impronte digitali, che poteva essere integrato nel tasto di accensione per risparmiare spazio.

A sinistra invece abbiamo il bilanciere del volume e un tasto denominato Smart, le cui funzioni possono essere personalizzate. Peccato che siano limitate, avrebbe potuto fornire una marcia in più allo smartphone. In basso infine è presente il connettore per la ricarica, protetto da uno sportellino di gomma.

Ancora una volta OUKITEL ha scelto un connettore microUSB, decisamente datato e anacronistico nel 2020. Una pecco non grave ma decisamente fastidiosa per chi vorrebbe avere un solo tipo di cavo in auto, a casa o al lavoro.

Da segnalare la presenza, nella confezione di vendita, di un cavo OTG per leggere unità disco esterne dallo smartphone e trasferire velocemente i propri dati. Il frame laterale è metallico, con delle viti Torx a tenere unito lo smartphone, mentre la parte superiore, quella inferiore e gli spigoli sono protetti da gomma.

Anche la cover posteriore è in plastica gommata, con due inserti “carbon look” e l’inserto circolare per la fotocamera in metallo con una zigrinatura molto piacevole alla vista e al tatto. Nella parte inferiore della cover è presente un leggero rialzo che dovrebbe permettere al suono, proveniente da una feritoia poco più in alto, di uscire al meglio. Della qualità audio però ci parlerò tra poco.

Funzionalità

OUKITEL WP 8 Pro fa delle certificazioni il suo punto di forza, essendo pensato per resistere a numerose sollecitazioni. Oltre alla classica IP68 abbiamo anche la IP69K, il grado massimo che permette allo smartphone di resistere anche a getti d’acqua ad alta pressione.

Completa la gamma la certificazione MIL-STD-810G, che ne garantisce un’ottima resistenza a urti, cadute e maltrattamenti in generale. Visto il periodo di forti piogge, ho provato a lasciare lo smartphone sotto la pioggia per un’oretta, una situazione che può capitare spesso per chi lavora all’aperto. Ho poi provato a immergerlo in una bacinella, simulando una pozzanghera o la caduta in un secchio d’acqua.

Ovviamente non è mancata qualche caduta dalle scale, con un ruzzolone che gli ha permesso di compiere quasi due rampe di scale rimbalzando su spigoli, cover posteriore e schermo. In tutti i casi lo smartphone ne è uscito perfetto, senza riportare nemmeno un segno sulla gomma morbida.

Nulla da eccepire dunque sulla resistenza, molto importante per un terminale la cui destinazione d’uso perfetta è in un cantiere, o in ambienti particolarmente polverosi e sporchi. Da questo punto di vista però OUKITEL poteva fare qualcosa di più. Mi riferisco in particolare al tasto Smart, che permette di attivare applicazioni o funzioni in maniera rapida.

Peccato però che il tasto non possa essere utilizzato per scattare una foto. Ho potuto solamente utilizzarlo per lanciare l’app fotocamera, ma per scattare è necessario toccare lo schermo. Pur avendo una modalità guanti, è comunque impossibile scattare con dei guanti da lavoro, sono riuscito a scattare solo con dei guanti in pile, di sicuro non i più adatti per chi lavora. Non è una mancanza grave ma resta la sensazione di un’occasione sprecata.

Prestazioni

Il chipset e un MediaTek Helio P22, che sulla carta dovrebbe spingere il sistema operativo, Android 10, senza particolari problemi, grazie anche alla presenza di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. In realtà ho riscontrato spesso dei rallentamenti inspiegabili, dovuti anche a uno schermo touch non perfettamente responsivo.

In particolare le gesture a schermo intero deludono, spesso è necessario ripeterle più volte per riuscire a effettuare l’operazione desiderata. Le gesture sono fortunatamente quelle classiche di Google, ma a quanto pare non sono state implementate al meglio e la navigazione sembra più reattiva con la “vecchia” barra di navigazione.

La sensazione generale è che ci siano un po’ troppi lag nell’interfaccia, le applicazioni non si muovono sempre in modo fluido e non è raro vedere scatti nella navigazione web. Nel complesso comunque l’esperienza d’uso resta godibile, soprattutto per chi viene da smartphone più datati e meno performanti.

Sono presenti alcune applicazioni personalizzate, come Kids Park per creare un ambiente controllato per i più piccoli, Optimizer per la pulizia del sistema e l’immancabile borsa degli attrezzi con goniometro, bussola, fonometro, lente di ingrandimento, livella e altre. Tutte applicazioni che potrebbero tornare utili ma delle quali non si sentirebbe l’eventuale mancanza.

Il sistema operativo come detto è Android 10, con le patch di sicurezza del mese di settembre e interfaccia OKUI 2.0. Il singolo speaker posteriore è collocato nella parte inferiore della cover e non brilla certo per qualità. Mancano completamente i bassi, assolutamente, mentre gli alti a volte risultano troppo sparati con il risultato di qualche suono fastidioso.

Se pensate di utilizzarlo per ascoltare musica vi conviene utilizzare un paio di cuffie, cablate o Bluetooth: la musica cambia drasticamente e pur senza toccare vette di eccellenza si conferma di buona qualità. Accettabile la capsula auricolare, con un suono pulito anche se non esagerato. Durante le telefonate però diversi interlocutori si sono lamentati per la qualità della mia voce, un po’ troppo metallica. Buona infine la ricezione, in linea con modelli più blasonati, leggermente inferiore alle aspettative solo in alcune zone.

Fotocamera

Nella parte posteriore di OUKITEL WP8 Pro trova posto la tripla fotocamera, con sensore principale da 16 megapixel e due sensori da 2 megapixel per macro ed effetto bokeh. Se il sensore principale si dimostra quasi sempre adeguato, soprattutto con molta luce, gli altri due sensori sono a dir poco inutili. Quello dedicato alle macro ha una qualità molto bassa e i dettagli si perdono, finendo per restituire immagini impastate. Potete vedere un esempio nei due scatti sottostanti, a sinistra uno scatto ravvicinato col sensore principale, a destra quello con sensore macro.

Nonostante sia presente una modalità notturna, che dovrebbe consentire di catturare una maggiore quantità di luce anche nelle situazioni con scarsa illuminazione, i risultati sono al di sotto delle aspettative. Basti pensare che il tempo di apertura del diaframma non varia e le foto risultano molto scure e prive di dettagli. Qui sotto vedete un chiaro esempio: a destra la foto scattata in modalità normale, a sinistra quella con modalità notte.

Nella media la fotocamera frontale, ma anche in questo caso i risultati non sono di alto livello e le immagini ottenute sono a malapena utilizzabili per i social. Stesso discorso per la registrazione video, con immagini poco stabilizzate e una messa a fuoco alquanto macchinosa.

Peccato dunque, perché il comparto fotografico, spesso molto utile in questa tipologia di prodotti, è il Tallone d’Achille dell’intero progetto, risultando poco utilizzabile in quelle situazioni di tutti i giorni dove la luce non è sempre abbondante.

Previous Next Fullscreen

Batteria & Autonomia

Nonostante la batteria da “soli” 5.000 mAh, un dato solo normale quando si parla di smartphone OUKITEL, l’autonomia è stata ben oltre le mie aspettative. Anche con un utilizzo decisamente intenso sono riuscito a raggiungere le due giornate, con circa otto ore di schermo acceso.

Esagerando, con un paio d’ore di video, un paio d’ore di giochi, social network (in particolare TikTok) e qualche decina di foto in varie situazioni, oltre al classico uso chat-navigazione, sono arrivato a sera con circa sette ore di schermo acceso e un buon 20% di autonomia residua.

Sull’autonomia incide anche lo schermo con risoluzione HD+, che non consuma molto pur offrendo immagini di buona qualità. Non sono riuscito a vedere scalettature o pixel e solo passando rapidamente a uno smartphone con schermo FullHD ho percepito un peggioramento della qualità dell’immagine.

Del connettore microUSB vi abbiamo già parlato e per risparmiare, tenendo il prezzo a un livello accettabile, OUKTIEL ha inserito il solo supporto alla ricarica a 10 watt. Questo significa che ci vorranno quasi tre ore per la ricarica completa, poco male se siete abituati a farlo regolarmente di notte, ma se restate a piedi durante la giornata potreste avere qualche grattacapo.

In conclusione

OUKITEL WP8 Pro non è quindi esente da difetti ma per il prezzo a cui viene proposto non ha rivali se state cercando un rugged phone e avete un budget limitato. Se state cercando un rugged phone in grado di scattare ottime fotografie forse fareste meglio a rivolgervi altrove. Ottima però l’autonomia e più che dignitose le prestazioni complessive, al netto di qualche carenza di cui vi abbiamo parlato.

Potete acquistare OUKITEL WP8 Pro su AliExpress a 105,99 euro oppure sul sito ufficiale a un prezzo leggermente superiore.