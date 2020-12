Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un continuo aumento del numero dei megapixel supportati dai sensori implementati nei comparti fotografici dai vari produttori di smartphone e pare che Samsung si prepari a compiere un ulteriore step evolutivo.

Almeno ciò è quanto sembra suggerire un post pubblicato su Twitter nelle scorse ore da Ice Universe ed in base al quale il colosso coreano sarebbe al lavoro su un sensore che sia in grado di supportare una risoluzione di 600 megapixel.

Non è questa la prima volta in cui si parla di tale sensore: ad aprile, infatti, dal colosso coreano sono iniziate ad arrivare alcune anticipazioni sulle soluzioni studiate dall’azienda per arrivare a garantire agli utenti risultati assolutamente impensabili fino a qualche anno fa, fornendo così qualche dettaglio al riguardo.

La nuova fotocamera di Samsung è in fase di sviluppo

Ice Universe ha anche pubblicato la seguente immagine che ci svela alcune delle feature di tale sensore da 600 megapixel che il colosso coreano potrebbe presto fare esordire su uno dei suoi prossimi smartphone:

Il sensore Samsung ISOCELL da 600 megapixel dovrebbe arrivare ad occupare sul retro della scocca una superficie pari al 12% del pannello e, su un ipotetico spessore di 8,8 mm, sporgere di 22 mm: in pratica, considerando pixel di dimensioni da 0,8 micron, ci sarebbe uno “scalino” di circa 2 cm e ciò renderebbe particolarmente scomodo lo smartphone e, pertanto, sarà interessante scoprire quale soluzione studierà il team di ingegneri del produttore coreano per ovviare a tale inconveniente.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando il produttore potrebbe lanciare ufficialmente tale nuovo sensore ma ciò, ad ogni modo, non dovrebbe avvenire il prossimo anno, in quanto le indiscrezioni che si sono susseguite negli ultimi mesi per il 2021 prevedono l’adozione di un sensore da 192 megapixel.

In pratica, il passaggio alla super risoluzione di 600 megapixel sarà graduale e per scoprire cosa ci riserverà tale nuova frontiera della fotografia mobile dovremo avere ancora pazienza.