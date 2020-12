Ormai da mesi si susseguono indiscrezioni secondo cui Iliad entro questo mese dovrebbe lanciare la propria offerta 5G e una sorta di conferma è arrivata nelle scorse ore da Benedetto Levi, Amministratore Delegato della divisione italiana dell’operatore telefonico.

Nel corso di un’intervista rilasciata a L’Economia, supplemento del Corriere della Sera, Levi all’incalzare delle domande su quando Iliad lancerà le proprie soluzioni basate sulla tecnologia 5G ha risposto con un “a brevissimo”, espressione che non lascia dubbi sul fatto che ormai l’attesa è agli sgoccioli.

Benedetto Levi ha anche reso noto che oltre la metà degli attuali impianti Iliad attivi in tutto il Paese è collegata in fibra, aspetto di grande importanza per riuscire a garantire agli utenti, nel momento in cui la rete 5G sarà messa a loro disposizione, di usufruire delle prestazioni che è lecito attendersi dalla nuova tecnologia.

Pur non fornendo dettagli precisi, Benedetto Levi ha anche spiegato che in un primo momento la connettività 5G verrà utilizzata per offrire agli utenti una velocità più elevata mentre per le applicazioni che sfruttino al meglio tale tecnologia (si pensi a tutte le soluzioni pensate per i clienti business o l’Internet of Things) bisognerà avere un po’ di pazienza in più.

Sarà inoltre interessante scoprire quali saranno le prime città a poter contare sul supporto 5G di Iliad.

In Francia il gruppo Iliad lancia la sua eSIM

E sempre a proposito di Iliad, dalla Francia arriva la notizia che Free Mobile, l’operatore telefonico che appartiene allo stesso gruppo, ha inserito nel proprio listino le eSIM (che possono essere richieste in alternativa a quelle fisiche).

Il costo della eSIM di Free Mobile è di 10 euro (come quella fisica) e consentirà agli utenti di sfruttarla sugli smartphone che la supportano (come, ad esempio, i nuovi iPhone e Google Pixel).

Il lancio in Francia della eSIM lascia ben sperare che Iliad si prepari a portare anche nel nostro Paese questa soluzione. Staremo a vedere.

