Sulla scia di Samsung Galaxy S20 Fan Edition lanciato questo autunno, il colosso sudcoreano prosegue con la tendenza “multicolore” anche nella prossima generazione della popolare gamma Galaxy A, infatti Samsung Galaxy A32 e Galaxy A52 saranno disponibili anche in varianti di colore più vivaci, inoltre ci sono nuovi dettagli sulle fotocamere di questi due smartphone Samsung.

Galaxy A32 e A52 avranno anche varianti con colori vivaci

Samsung rilascerà Galaxy A32 Galaxy A52 non solo nei colori bianco e nero, ma anche in blu e arancione, tuttavia potrebbero esserci ulteriori varianti di colore in cantiere.

In base a precedenti rapporti sappiamo che Samsung Galaxy A32 sarà disponibile anche in versione 5G e che il dispositivo offre una fotocamera principale da 48 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung Galaxy A32 include anche una fotocamera da 13 MP e un sensore da 8 MP, che molto probabilmente si riferiscono a un obiettivo grandangolo e a una fotocamera macro.

Samsung Galaxy A52 avrà invece una fotocamera principale da 64 MP e una fotocamera macro che probabilmente sarà da 8 MP, se le informazioni sulla fotocamera macro del Galaxy A32 si riveleranno corrette.

Samsung potrebbe lanciare Galaxy A32 e A52 alla fine del 2020, tuttavia nella nuova generazione della gamma c’è anche Samsung Galaxy A72. Se la società non si discosterà dai programmi di lancio utilizzati per questa serie negli ultimi anni, nuovi dispositivi arriveranno nei negozi a gennaio.