POCO M3, presentato dal brand la scorsa settimana, è indubbiamente uno degli smartphone più interessanti di questo 2020, grazie a un rapporto prezzo prestazioni a dir poco strepitoso. Il prezzo in Italia è già allettante (si parte da 159,90 euro sullo store ufficiale) ma la promozione di Banggood lo rende imperdibile.

Entrambe le versioni sono infatti in promozione, nella versione destinata al mercato europeo, a un prezzo sbalorditivo. Si parte da poco più di 100 euro per la variante con 64 GB di memoria, ma anche il prezzo della versione “top”, quella con 128 GB di memoria interna, è davvero ottimo.

Ricordiamo che parliamo di uno smartphone con schermo FullHD+ da 6.53 pollici, Snapdragon 664, 4-64 o 4-128 GB di memoria, batteria da 6.000 mAh, tripla fotocamera posteriore e Android 10 con interfaccia personalizzata MIUI 12 e lettore di impronte digitali sul frame laterale.

Su Banggood trovate dunque le due varianti in tre diverse colorazioni, Cool Bue, POCO Yellow e Power Black, in offerta limitata. Il prezzo di listino dello store, già ottimo di per sé, è ulteriormente scontato per soli 400 pezzi, quindi se siete interessati vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa imperdibile occasione.

A seguire i link per acquistare la versione 4-64 GB e la versione 4-128 GB, entrambi spediti dai magazzini asiatici ma con il metodo Priority Line che garantisce consegne veloci e nessuna tassa o dazio all’arrivo in Italia. Trovate tutti i dettagli, insieme a ulteriori codici sconto, sulla pagina dedicata alla promozione.

POCO M3 4-64 GB a 108,66 euro con il codice BFPM364

POCO M4 4-128 GB a 125,51 euro con il codice BGPM3128