Tra gli smartphone Android che si preparano ad essere lanciati ufficialmente vi sono anche POCO M3 e la serie OPPO Find X3, device che nelle ultime ore sono stati al centro di interessanti anticipazioni.

Le principali feature di POCO M3

Il nuovo smartphone di POCO sarà presentato il 24 novembre e tra le sue feature non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 662, un display da 6,53 pollici con notch a goccia, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel), altoparlanti stereo e una batteria da ben 6.000 mAh.

In pratica, si dovrebbe trattare di una versione ribrandizzata del nuovo smartphone di Redmi con nome in codice M2010J19SC e che potrebbe essere lanciato sul mercato come Redmi 10 o Note 10 4G.

OPPO Find X3 arriverà nel 2021 con alcune feature esclusive

Oppo nelle scorse ore ha annunciato che il suo prossimo smartphone top di gamma, OPPO Find X3, potrà contare tra le altre cose sul con supporto del colore a 10 bit end-to-end e alle foto con tecnologia WCG.

OPPO è stato il primo produttore Android ad annunciare il supporto alle foto ad ampia gamma di colori (con OPPO Find X2 Pro) ed ora è anche la prima azienda ad annunciare l’acquisizione di immagini WCG.

Gli smartphone della serie OPPO Find X3 saranno così i primi a poter vantare il supporto all’intera gamma di colori DCI-P3 e una profondità di colore a 10 bit da acquisizione, archiviazione e visualizzazione, feature che dovrebbe garantire un’esperienza multimediale decisamente superiore alla media, con una riproduzione del colore autentica ed accurata.

OPPO ha spiegato che il suo nuovo sistema di gestione del colore è stato sviluppato per supportare l’acquisizione di immagini a 10 bit e HEIF (High Efficiency Image Format), precisando che la soluzione sviluppata copre tutti i passaggi, come l’acquisizione dell’immagine, il lavoro computazionale, la codifica, l’archiviazione, la decodifica e la visualizzazione.

Ma gli sforzi di OPPO non sono stati limitati allo sviluppo degli appositi algoritmi relativi all’acquisizione delle immagini ed alla loro elaborazione, ricomprendendo anche la calibrazione del display, aspetto fondamentale per consentire alla parte hardware di esprimere tutto il proprio potenziale (OPPO Find X3 OPPO potrà contare su uno schermo capace di garantire un’accuratezza del colore professionale, di livello cinematografico digitale, a circa 0,4 JNCD).

La profondità di colore a 10 bit attenua le distorsioni artificiali causate da lacune nei colori presenti nella tecnologia standard a 8 bit, migliorando la qualità del contenuto visivo mentre lo standard HEIF (che Apple supporta già dal 2016) mantiene la qualità delle immagini JPEG ma, grazie ad una migliore compressione, richiede circa il 50% di spazio in meno.

Probabilmente in futuro OPPO si spingerà ancora oltre, consentendo agli utenti di sfruttare un apposito sistema di correzione del colore altamente incentrato sulle preferenze personali, in modo da consentire a chiunque di creare il proprio display unico e personalizzato, scegliendo i colori dalla palette dei colori dello smartphone e quindi testando e calibrando il sistema.

* * * Nell’immagine di copertina OPPO Find X2 Pro

