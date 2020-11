Avevamo già visto il OnePlus 9 Pro fare la sua prima apparizione in un leak di appena una settimana fa su Voice, ma ora le cose si fanno più interessanti. Steve Hemmerstoffer, alias OnLeaks, ha pubblicato non solo le foto del suo concept, stando alle indiscrezioni, ma addirittura un rendering video che mette in mostra lo smartphone come non l’avevate mai visto.

Il design del OnePlus 9 Pro 5G potrebbe riprendere il OnePlus Nord

OnePlus 9 Pro 5G appare in un video su LetsGoDigital. Ovviamente è solo un concept, sviluppato dall’olandese Steve Hemmerstoffer che tra l’altro ha già dei trascorsi non particolarmente piacevoli con la casa cinese. Il cofounder di OnePlus, Carl Pei, nel corso di una conferenza stampa tenuta qualche mese fa aveva già chiesto, infatti, al designer di non pubblicare ulteriori rendering dei dispositivi con diversi mesi di anticipo rispetto al lancio, ma evidentemente l’appello è stato vano.

Il video mette in risalto le caratteristiche estetiche di quello che potrebbe con buona probabilità essere il futuro OnePlus 9 Pro, che riprende, almeno in parte, le linee del OnePlus Nord. Uno smartphone di fascia alta, questo è certo, che però fa tesoro dei pregi del suo fratello minore, molto apprezzato dal pubblico, e gli “ruba” in parte il design.

Ricordiamo che il OnePlus 9 Pro 5G dovrebbe vantare un ampio display da 6,7 pollici con supporto fino a 144Hz, con bordi curvi e un foro nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera anteriore, mentre sulla parte posteriore, realizzata interamente in vetro, il device dovrebbe disporre di una quad-camera, posizionata in alto a sinistra in un riquadro monoblocco che accompagna anche sensore a infrarossi e flash LED.

Ciò che non possiamo vedere nei render, ma che già sappiamo del nuovo top di gamma di OnePlus, è che nasconderà al suo interno un processore Qualcomm Snapdragon 875, batteria da 5000 mAh con ricarica ultrarapida fino a 65 W, 8 GB di RAM accompagnata da una memoria di archiviazione da 128 GB di archiviazione (ma probabilmente vedremo almeno due varianti, come per il OnePlus Nord, tra cui una con 12GB di RAM e 256GB di archiviazione), il tutto supportato da OxygenOS 11 basata su Android 11. Lo smartphone è previsto per la prima metà del 2021 ad un prezzo di circa 539 euro, la sua presentazione potrebbe giungere solo a Marzo e vedremo il suo arrivo sugli scaffali in primavera inoltrata. Staremo a vedere se i rendering si sono rivelati corretti e vi terremo aggiornati con tutte le ultime notizie.

Concludiamo con un altro leak, condiviso da Max Jambor, secondo cui insieme a OnePlus 9 Pro dovrebbero arrivare anche OnePlus 9 e OnePlus 9E. Vi piace il nuovo OnePlus 9 Pro? Se fosse davvero così, lo comprereste? Fateci sapere cosa ne pensate commentando l’articolo.