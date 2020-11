OPPO e Vivo sono pronte a rilasciare gli aggiornamenti a ColorOS 11 e Android 11 per alcuni dei loro smartphone: andiamo a scoprire insieme la roadmap degli update in arrivo, con relative indicazioni riguardanti l’uscita sui vari modelli dei marchi.

La roadmap degli aggiornamenti OPPO a ColorOS 11

Durante il mese di settembre 2020 OPPO ha avviato il rollout di ColorOS 11 (partendo dai firmware beta) per diversi smartphone (OPPO Find X2, Find X2 Pro, Find X2 Pro Lamborghini Edition, Ace2, Ace 2 EVA Limited Edition, Reno4 Pro 5G e le sue due edizioni limitate), ma tanti altri dispositivi riceveranno la ColorOS 11 nel corso dei mesi.

Mentre a ottobre 2020 è partito il rilascio per il solo OPPO Reno4 5G, il mese di dicembre 2020 sarà particolarmente ricco di aggiornamenti. Prima della fine dell’anno riceveranno la ColorOS 11 i seguenti smartphone Android:

OPPO Reno Ace

OPPO Reno Ace Gundam Edition

OPPO Reno4 SE 5G

OPPO Reno3 5G Vitality Edition

OPPO Reno3 Pro 5G

OPPO Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom Edition

OPPO Reno Barcelona Custom Edition

OPPO K7

OPPO Reno 10x Zoom

Ci sarà da aspettare un po’ di più per tutti questi altri modelli, per i quali l’aggiornamento è previsto per il primo trimestre 2021:

OPPO Reno3 5G

OPPO Reno2

OPPO Reno2 Z

OPPO A92s

OPPO K5

OPPO A72 5G

OPPO A52

OPPO A91

Durante il secondo trimestre 2021 (Q2) è previsto l’arrivo anche per i seguenti smartphone OPPO:

OPPO Reno

OPPO Reno Z

OPPO A11

OPPO A11x

OPPO A9

OPPO A9x

OPPO Reno Inspiration Edition

La lista non è ancora esaustiva e potrebbe non includere tutti i modelli che riceveranno l’aggiornamento. Potete continuare a seguirci per tutte le novità al riguardo.

Vivo è pronta a lanciare l’aggiornamento ad Android 11 in Europa

A poco più di un mese dall’ingresso nel mercato europeo e dall’arrivo della prima gamma di prodotti dedicati, Vivo annuncia che tutti gli smartphone presentati saranno aggiornati ad Android 11. Si tratta di uno dei primi produttori ad aver lanciato dispositivi con questa versione del sistema operativo, e i modelli europei, dotati di una personalizzazione diversa dalla FunTouchOS dei mercati asiatici, non tarderanno ad accogliere l’update.

Ecco quali smartphone Vivo saranno aggiornati ad Android 11 e quando:

Vivo X51 5G – fine novembre 2020

Vivo Y70, Vivo Y20s, Vivo Y11s – entro fine 2020

Per maggiori informazioni riguardo l’approdo di Vivo in Italia potete seguire questo link al sito ufficiale.

