Torniamo ad occuparci di OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition, la speciale versione del nuovo smartphone di OnePlus che è stata lanciata ufficialmente all’inizio di questo mese.

Ricordiamo che a caratterizzare tale device vi sono alcuni contenuti esclusivi dedicati a Cyberpunk 2077, popolare titolo RPG, così come dei “richiami” a questo gioco sono evidenti sulla sua scocca (la parte posteriore è suddivisa in tre aree, quella superiore con il comparto fotografico con uno “scalino”, quella centrale con il logo del produttore ed una speciale finitura e quella inferiore con il brand del gioco impresso su una trama in fibra di carbonio).

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la scheda tecnica: tra i punti di forza dello smartphone di OnePlus troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 865, un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata, il supporto alla connettività 5G, una quadrupla fotocamera posteriore, una fotocamera frontale da 16 megapixel e una batteria da 4.500 mAh (suddivisa in due unità da 2.250 mAh ciascuna) con supporto alla ricarica rapida a 65 W.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition fatto a pezzi in video

Nelle scorse ore lo staff di PKReviews ha pubblicato su YouTube un video teardown di OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition, permettendoci così di scoprire cosa si nasconde sotto la sua scocca e di vedere come sono state posizionate le varie componenti interne:

Guardando il video si può notare che la parte con lo scalino in cui è racchiuso il modulo fotografico è costituito da un pezzo di vetro attaccato alla scocca posteriore, non avendo altra finalità che quella di rendere il design dello smartphone più particolare: internamente, pertanto, non vi sono differenze rispetto al modello normale di OnePlus 8T.

Infine, è interessante anche la batteria, composta da due celle che condividono un cavo, soluzione già adottata da altri produttori in quanto consente di implementare sistemi di ricarica rapida particolarmente “aggressivi” (le due celle vengono ricaricate contemporaneamente).

In Cina OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition viene venduto ad un prezzo pari, al cambio, a circa 510 euro.

