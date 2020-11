Una nuova indiscrezione trapelata oggi ci fornisce un’idea di come potrebbe essere il presunto smartphone Samsung Galaxy M12. Il noto leaker @Onleaks ha condiviso i primi render 3D del dispositivo, rivelando anche delle informazioni relative alle dimensioni e al display.

Ecco i primi render di Samsung Galaxy M12

Le immagini condivise dal leaker mostrano il display e il pannello posteriore che contiene un modulo fotocamera quadrato con angoli arrotondati che racchiude quattro sensori, mentre appena sotto trova spazio un flash LED.

Il guscio posteriore dello smartphone Samsung presenta un esclusivo design a doppia trama con una parte superiore a strisce e una finitura inferiore lucida che ricorda il design della gamma Google Pixel, inoltre i nuovi render mostrano il pulsante di accensione con un sensore di impronte digitali integrato e i pulsanti del volume a destra.

Si possono notare anche un vassoio per la scheda SIM a sinistra e le porte USB Type-C, il jack audio da 3,5 mm e la griglia dello speaker nella parte inferiore.

Stando a quanto riportato dal leaker, Samsung Galaxy M12 avrà un display piatto da 6,5 ​​pollici con un notch Infinity-V e misurerà 163,9 x 75,9 x 8,9 mm, pertanto il dispositivo potrebbe avere uno spessore praticamente uguale a quello di Samsung Galaxy M11, ma che potrebbe arrivare a 10 mm se si considera la sporgenza del modulo fotocamera.

I sensori di impronte digitali laterali suggeriscono che il dispositivo potrebbe offrire un display LCD per mantenere bassi i costi.

Secondo il leaker, Samsung probabilmente lanciare questo smartphone all’inizio del 2021 con il nome Galaxy M12, chiarendo che la denominazione potrebbe variare a seconda dei mercati di destinazione, ma per ora non ci resta che rimanere in attesa di altre informazioni su questo smartphone di fascia bassa.