Il team di Avast ha individuato un gruppo di app dannose presenti nel Google Play Store denominate fleeceware, le quali offrono nuove skin, sfondi colorati o modifiche per giochi popolari come Minecraft e Roblox, ma addebitano agli utenti dei costi ricorrenti in modo subdolo.

Quella dei fleeceware è una categoria di truffe digitali relativamente nuova che offre agli utenti un servizio appetibile, solitamente gratuito, ma per un breve periodo di prova, trascorso il quale l’app inizia automaticamente e in modo non esplicito ad addebitare costi eccessivi, che possono arrivare fino a 30 dollari a settimana.

I truffatori sperano che l’utente si dimentichi dell’applicazione installata e dello scadere del periodo di prova, oppure che non si accorga del costo reale dell’abbonamento, in quanto l’informativa fornita è volutamente ingannevole.

Ecco le app fleeceware ancora attive nel Play Store

Avast ha segnalato sette app fleeceware a Google, ma al momento sono tutte ancora attive, quindi attenzione alle seguenti applicazioni:

Skins, Mods, Maps for Minecraft PE , scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana; Skins for Roblox , scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana; Live Wallpapers HD & 3D Background , scaricata oltre 100.000 volte, addebitava 90 dollari l’anno;

, scaricata oltre 100.000 volte, addebitava 90 dollari l’anno; MasterCraft for Minecraft , scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana; Master for Minecraft , scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana; Boys and Girls Skins , scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana; Maps Skins and Mods for Minecraft, scaricata oltre 100.000 volte, addebitava 30 dollari a settimana.

Come proteggersi dalle app fleeceware

Il team di Avast ricorda che per interrompere gli addebiti applicati non è sufficiente disinstallare l’app fleeceware, ma è necessario annullare l’abbonamento direttamente nel Play Store.

Avast esorta gli utenti a rimanere vigili durante il download di qualsiasi app da sviluppatori sconosciuti e a valutare sempre attentamente le recensioni degli utenti e gli accordi di fatturazione prima di iscriversi.

Leggi anche: Ecco tre nuovi giochi di questa settimana che dovete assolutamente provare