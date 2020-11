Tra i numerosi nuovi giochi che inondano ogni giorno il Google Play Store, oggi vi proponiamo una selezione di tre titoli che meritano di essere presi in considerazione questa settimana.

MO: Astray

MO: Astray combina azione e risoluzione di enigmi e ha ottenuto recensioni molto positive su Steam. Lo scopo del gioco consiste nello scoprire la verità nascosta in un ambiente ostile e sinistro.

Il gameplay permette al protagonista MO di attaccarsi alle superfici per superare trappole insidiose, leggere le menti dei mostri e di controllarli come un parassita.

Il titolo di Rayark è caratterizzato da una raffinata grafica in pixel art, allo stesso tempo adorabile ma oscura, e da una colonna sonora elegante ed emotivamente commovente che si adatta perfettamente a ogni ambiente di gioco.

MO: Astray è disponibile per Android al prezzo di € 5,49 senza acquisti in-app ed è reperibile nel Play Store di Google attraverso il badge che trovate sotto al trailer.

Warpath

Warpath è un gioco di strategia bellica in cui assaltare le coste della Normandia durante il secondo conflitto mondiale. Nei panni di un comandante valoroso dovrete restituire libertà e giustizia alle nazioni di tutto il mondo affrontando i Raven.

Come ogni strategico, dovrete creare un esercito e potenziare al massimo le tue vostre unità per affrontare la seconda guerra mondiale. Il gameplay permette di personalizzare le unità assemblando, disassemblando, modificando e potenziando il proprio arsenale che include unità di fanteria, artiglieria, lanciarazzi e molto altro.

Lo strategico di LilithGames offre campagne storiche dalla trama avvincente, combattimenti PvP fluidi, alleanze globali, personaggi memorabili e scenari mozzafiato.

Warpath è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali ed è rintracciabile nel Play store tramite il badge che trovate sotto al trailer.

A3: Still Alive

A3: Still Alive è un RPG open world che combina il gameplay tipico dei giochi di ruolo con quello dei battle royale attraverso un’apposita modalità.

Il titolo di Netmarble propone un vasto mondo di gioco pieno di mostri esplorabile con visuale in terza persona e permette di scegliere fra cinque classi: Templare, Maga, Berserkr, Arciera e Assassino.

La modalità Battle Royale permette di partecipare a una battaglia per la sopravvivenza in tempo reale in cui 30 persone si affrontano alle stesse condizioni combattendo con un campo visivo limitato in una mappa che si rimpicciolisce progressivamente.

A3: Still Alive è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali ed è raggiungibiler nel Play Store tramite il badge che trovate sotto al trailer. E’ consigliato giocare su dispositivi con almeno 3 GB di RAM.