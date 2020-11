Xiaomi Mi 8 Pro non è certamente uno smartphone recente, ma questo non ferma il team di sviluppo della MIUI che sta lavorando a pieno regime per rilasciare al più presto la versione finale della MIUI 12 anche per questo ex top di gamma.

Novità aggiornamento 12.0.1.0.QECMIXM Xiaomi Mi 8 Pro

In queste ore Xiaomi ha avviato il rollout della versione “stable beta” della MIUI 12 12.0.1.0.QECMIXM. Dal peso pari a 2.1 GB, scopriamo dal breve changelog che sono presenti più fix e miglioramenti che vere e proprie novità:

correzione del bug che non permetteva la visualizzazione delle icone colorate della status bar con la modalità scura attiva;

sono state aggiunte due nuove gesture per aprire rapidamente il pannello delle notifiche tramite uno swipe verso il basso dall’angolo superiore sinistro, ed il centro di controllo tramite uno swipe verso il basso dall’angolo superiore destro;

ottimizzazione della luminosità e della gestione del colori per i wallaper utilizzati con la modalità scura attiva;

correzione di un bug che causava lo sfarfallio del display dopo aver sbloccato il telefono;

aggiunta delle patch di sicurezza relative a settembre 2020;

aggiunta una nuova modalità dell’applicazione Fotocamera per scannerizzare documenti.

Come aggiornare Xiaomi Mi 8 Pro

La stable beta della MIUI 12 è attualmente in rollout per la versione global dello smartphone di Xiaomi. Gli utenti iscritti al canale beta della MIUI 12 possono iniziare a controllarne la presenza tramite il classico menu degli aggiornamenti presenti all’interno delle Impostazioni del telefono.

