Lo scorso settembre Google Maps ha introdotto un livello per il COVID-19 e ora il gigante di Mountain View ha annunciato che aggiungerà ulteriori informazioni su salute e sicurezza relative al Coronavirus anche su Google Viaggi.

A partire da questa settimana, quando gli utenti cercano hotel e proprietà in affitto tramite Google Viaggi, potrebbero visualizzare nuove informazioni sulle precauzioni di sicurezza relative al COVID-19 intraprese presso la struttura, come particolari procedure di pulizia che potrebbero essere in uso, oppure se esiste un’opzione per un check-in senza contatto.

Google aggiunge informazioni su salute e sicurezza a Google Viaggi

Google ha affermato che sta lavorando in collaborazione con catene alberghiere, fornitori di case vacanze e altre associazioni di settore per ottenere questi dati sulla salute e la sicurezza.

I singoli proprietari di hotel potranno fornire direttamente a Google le loro procedure di salute e sicurezza relative al COVID-19 tramite un nuovo strumento disponibile in Google My Business che consente di aggiungerle al proprio profilo aziendale.

Al momento queste nuove informazioni su salute e sicurezza relative a COVID-19 sono disponibili solo quando gli utenti cercano alloggi su google.com/travel e non su altri servizi Google come Google Maps.

Leggi anche: Google Maps e Foto accolgono novità perfette per dei diari di viaggi