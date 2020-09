Negli ultimi mesi il team di Google ha introdotto diversi strumenti per aiutare gli utenti ad affrontare la pandemia di Coronavirus e tra di essi vi è anche un livello aggiuntivo per Google Maps che mostra le aree maggiormente colpite, così da poter programmare i propri spostamenti con più consapevolezza.

Una volta che la feature sarà disponibile per l’utente, questi avrà modo di sfruttarla accedendo ai livelli e selezionando l’icona con il triangolo rosso e la descrizione “Informazioni Covid-19“.

Il nuovo livello di Google Maps disponibile per tutti

Questo nuovo livello mostrerà sulla mappa una media di nuovi casi COVID ogni 100.000 persone negli ultimi sette giorni per l’area che si sta guardando, il tutto con un’interfaccia che, attraverso l’utilizzo di diversi colori, permette di capire con rapidità quali sono le zone più colpite e l’andamento dei contagi.

Stando a quanto reso noto dal colosso di Mountain View, questa nuova feature è supportata globalmente a livello di Paesi e in alcune zone si spinge anche a livelli di regione, provincia o città.

Come fonti per i dati mostrati, Google usa quelli forniti da organizzazioni sanitarie pubbliche come l’OMS, ministeri della sanità governativi, agenzie sanitarie e ospedali statali e locali.

La nuova feature nei prossimi giorni sarà disponibile a livello globale sia su Android che su iOS.