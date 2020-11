Nel corso della presentazione di Huawei Mate 40, che al momento non è destinato ad arrivare sul mercato italiano, il colosso cinese non ha menzionato la ricarica wireless, suscitando un po’ di stupore tra gli addetti ai lavori.

Huawei Mate 30 infatti era dotato di tale tecnologia ed è sembrato strano che avesse deciso di non utilizzarla sul modello di quest’anno. La cosa è stata notata da più parti ma in questi giorni Huawei ha voluto chiarire la situazione, anche se la cosa non è completamente chiara.

La compagnia asiatica ha infatti confermato che Huawei Mate 40 può contare sulla ricarica wireless a 40 watt, appena inferiore rispetto a quella del fratello Huawei Mate 40 Pro che raggiunge i 50 watt. Andando a controllare la pagina ufficiale del produttore scopriamo che tra le specifiche tecniche c’è anche la ricarica wireless, che però era assente fino a qualche settimana fa.

Come si evince dalle due schermate nella galleria soprastante, relative alla situazione attuale e a quella di ottobre, è chiaro che Huawei è intervenuta per colmare una lacuna. Resta da capire se nelle intenzioni del produttore c’era la volontà di togliere la ricarica wireless, visto che nel corso della presentazione non è mai stata menzionata, o se si è trattato di una dimenticanza.

È inoltre possibile che Huawei abbia deciso di aggiungere tale funzione prima dell’avvio della produzione, in seguito alle lamentele ricevute. Ricordiamo che Huawei Mate 40 sarà in vendita dal 21 dicembre, quindi per Huawei potrebbe esserci stato il tempo di modificare le linee produttive per aggiungere il sistema di ricarica wireless, rendendo di fatto meno pesante il prezzo di vendita di 899 euro.