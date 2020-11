Nel 2015 il mercato dei tablet Android era molto differente da quello di adesso, ed in quei mesi Samsung svelava Samsung Galaxy Tab S2, un tablet di fascia alta con design premium che ricalcava quello della linea di smartphone Samsung Galaxy S6. Negli anni la linea Galaxy Tab è migliorata sempre più, integrando le migliori tecnologie disponibili sul mercato e arrivando a rappresentare una scelta intelligente per chi è alla ricerca di un tablet Android.

Ottimo lavoro, Samsung

A distanza di 5 anni ci ritroviamo a parlare di Samsung Galaxy Tab S2 in quanto l’operatore mobile Verizon ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento per il tablet di Samsung. L’update in questione non contiene novità per quanto riguarda la versione di Android, che resta ancorata ad Android 7 Nougat, ma bensì riguarda l’arrivo delle patch di sicurezza di ottobre 2020.

Sebbene Samsung Galaxy Tab S2 non faccia più parte dei dispositivi Samsung inseriti all’interno del programma di aggiornamenti mensili o trimestrali, la mossa di Samsung è senza ombra di dubbio un ottimo segnale per i tanti utenti Android che temono di vedere i propri dispositivi Samsung non più aggiornati a distanza di anni dall’acquisto.

L’aggiornamento è al momento in rilascio in America, Perù e Cile, ma non sappiamo se e quando verrà rilasciato anche nel nostro Paese. In ogni caso vi aggiorneremo in caso di novità.