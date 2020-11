Gli ultimi aggiornamenti relativi alle app Google riguardano l’app Messaggi, che ora supporta l’animazione fluida della tastiera lanciata con Android 11, e Google Voice che sta ottenendo una nuova icona sul Web.

Google Messaggi beta migliora l’animazione della tastiera

Una delle novità di Android 11 riguarda un’animazione più fluida per la tastiera, ma non è stata ancora ampiamente utilizzata. Ora l’app Google Messaggi sta sfruttando questa possibilità nelle ultime versioni beta.

Ogni volta che viene aperta, ora la tastiera appare in modo fluido e levigato e permette una transizione più naturale, come si può notare nel confronto sottostante con la versione precedente.

Un utente Reddit ha affermato che anche WeChat ora supporta questa funzionalità e sembra che sia supportata anche nell’ultima versione di Google Pay Tez, tuttavia non è chiaro quando altre app popolari adotteranno questa soluzione.

In questi giorni sempre più utenti confermano di aver ricevuto nell’app Google Messaggi una funzione piuttosto comoda: i messaggi programmati.

Il nuovo logo di Google Voice inizia il roll out

Google Voice è un servizio gratuito che offre un numero di telefono per le chiamate, i messaggi di testo e i messaggi vocali e funziona su smartphone e computer sincronizzandosi con tutti i dispositivi, tuttavia è operativo solo per Account Google personali negli Stati Uniti e account G Suite in alcuni mercati, inoltre, i messaggi di testo non sono supportati in tutti i mercati.

Google sta iniziando a distribuire la nuova icona di Google Voice sul sito desktop, anche se non sembra ancora essere disponibile per tutti.

Questa versione aggiornata sfoggia una nuova tonalità verde più vivida che mette maggiormente in risalto la cornetta con un’icona simile a un segnale in alto a destra.

Alcuni utenti hanno notato il nuovo logo sul sito desktop di Google Voice, ma la modifica potrebbe essere ancora in fase di implementazione. Se succederà come per il rollout dell’icona aggiornata di Google Keep, l’aggiornamento dell’icona di Google Voice potrebbe completarsi nei prossimi giorni.