Nelle ultime settimane Google è stato molto impegnato a portare un cambiamento relativo ad alcune delle icone delle applicazioni più utilizzate, come ad esempio quella di Gmail, ed in queste ore l’azienda di Mountain View sta riservando lo stesso trattamento anche per quella di Google Keep.

Piccoli cambiamenti estetici

Rispetto a quelle di Gmail, Google Maps, Google Meet, Google Drive e Google Calendar, la nuova icona di Google Keep è attualmente disponibile solo sul web e ricalca in parte il design della vecchia versione. Infatti, com’è possibile notare nelle immagini soprastanti, la colorazione gialla dello sfondo resta al suo posto, ma cambia invece il tipo di lampadina raffigurata nell’icona.

Al posto di quella che sembra una classica lampadina ad incandescenza, il team del design di Google Keep ha scelto una lampadina più simile alle nuove a LED, mentre la piccola “orecchia” in basso a destra è stata spostata nell’angolo in alto a destra. La favicon di Google Keep mostra gli stessi cambiamenti dell’icona sul web, sebbene non sia presente la nuova posizione dell’orecchia.

Il cambio non è ancora disponibile a livello della barra laterale di Gmail, ma è lecito presumere che arriverà già nel corso delle prossime ore. Nessuna notizia invece per la controparte mobile, sebbene si possa presumere che anche qui arriverà molto presto.