Samsung Knox è una piattaforma di sicurezza lanciata nel 2013 che ora è presente come app in vari smartphone, tablet e dispositivi indossabili del colosso sudcoreano.

Knox protegge efficacemente i dati privati ​​e aziendali con la possibilità di mantenerli completamente separati tramite Knox Workspace, simile ad Android for Work, inoltre fornisce protezione contro malware e attacchi dannosi per la sicurezza.

Una nuova domanda di marchio europeo depositata un paio di giorni fa indica che Samsung intende aggiungere nuove funzionalità al suo sistema di sicurezza Android.

Samnsung Knox Capture gestisce anche processi logistici

Il 3 novembre 2020, Samsung Electronics ha depositato una domanda di marchio presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) per Knox Capture.

Oltre che fungere da software di sicurezza per smartphone, la descrizione presente nella domanda evidenzia che Samsung desidera utilizzare la sua piattaforma Knox anche per gestire i processi logistici acquisendo codici a barre da fotocamera per tracciare il transito delle merci.

Lo scorso aprile Samsung ha annunciato anche Knox Suite, destinata all’utenza business, che raggruppa quattro popolari soluzioni aziendali mobili: Knox Manage, Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrollment e Knox E-Fota.

Samsung Knox Capture potrebbe essere aggiunto a questo pacchetto, ma al momento non sappiamo quando verrà annunciato, tuttavia non possiamo escludere che il servizio venga presentato ufficialmente anche prima del rilascio della gamma Samsung Galaxy S21, attesa per metà gennaio.

