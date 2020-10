Nel Google Play Store arrivano continuamente nuove app e giochi e non tutti hanno il tempo di monitorare costantemente le nuove uscite. Ecco perché vi proponiamo una selezione delle applicazioni e dei giochi che meritano di essere presi in considerazione questo mese.

Company of Heroes

Company of Heroes è il classico gioco di strategia ambientato nel periodo della Seconda guerra mondiale in cui affronterete un’intensa campagna contro l’imponente esercito Wehrmacht attraverso 15 difficili missioni basate sui conflitti più cruenti riproposti in un ambiente distruttibile che influenza il campo di battaglia.

Il gioco di strategia introduce un’intuitiva interfaccia che consente una rapida esecuzione di tattiche militari in tempo reale tramite una comoda ruota dei comandi.

Company of Heroes è disponibile nel Play Store al prezzo di € 14,99 senza acquisti in-app, ma è supportato solo da alcuni dispositivi che eseguono almeno Android 9 Pie. Il gioco è rintracciabile attraverso il badge che trovate sotto al trailer.

MONOPOLY Sudoku

Come suggerisce il nome, MONOPOLY Sudoku è un gioco che unisce uno dei rompicapi e uno dei giochi da tavolo migliori di sempre. Lo scopo del gioco consiste nel riempire ogni fila e riquadro con numeri da 1 a 9 come nel Sudoku e raccogliere ogni giorno tiri di dado per avanzare sul classico tabellone e sbloccare moltiplicatori di ricompense, segnalini, avatar e per salire di livello.

MONOPOLY Sudoku è disponibile nel Play Store al prezzo di € 4,49 senza acquisti in-app ed è reperibile tramite il badge sottostante.

unmemory

unmemory è un’avventura thriller noir ambientata negli anni 90 che combina la lettura con il gioco raccontando la storia di una persona che sta rintracciando l’uomo che ha ucciso la sua ragazza, ma che purtroppo soffre di una forma rara e intrattabile di perdita di memoria, quindi dovrà ricorrere a immagini, messaggi registrati e appunti per risolvere il mistero.

unmemory è disponibile nel Play Store al prezzo di € 6,99 senza acquisti in-app ed è rintracciabile attraverso il badge che trovate sotto al trailer.

PAC-MAN GEO

PAC-MAN GEO è il classico gioco di Namco in cui i livelli si ispirano a luoghi reali da tutto il mondo come l’Arco di Trionfo, Times Square e Shibuya o anche il vostro quartiere creando un labirinto dalle strade in modalità mappa.

L’obiettivo del gioco consiste nel raggiungere il punteggio più alto in labirinti unici su strade del mondo reale e collezionare i monumenti del mondo. In modalità Tour è possibile competere in tappe ambientate in luoghi famosi, disponibili solo per un tempo limitato.

PAC-MAN GEO è disponibile nel Play Store gratuitamente supportato da annunci pubblicitari ed è reperibile tramite il che trovate sotto al trailer.

Wallpaper Express

Wallpaper Express offre una selezione esclusiva di sfondi gratuiti ad alta risoluzione che puntano sulla qualità. Le immagini ad alta intensità di colore sono particolarmente dettagliate e accurate e includono scatti 3D, rendering, macro, astratti, in bianco e nero, paesaggi, città o natura, 4K o UHD, organizzate in categorie e filtrabili con appositi strumenti di ricerca.

A differenza di altre app che raccolgono i wallpaper da fonti accessibili al pubblico, Wallpaper Express offre una raccolta indipendente unica frutto di anni di fotografia.

Wallpaper Express è disponibile nel Play Store gratuitamente supportata da annunci pubblicitari rimovibili passando alla versione Pro.