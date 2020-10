Crash Bandicoot è da sempre uno fra i platform più noti e importanti all’interno dell’industria videoludica, famoso per avere allietato generazioni di videogiocatori nelle frenetiche corse del protagonista del videogioco, Crash. Quest’oggi scopriamo che King, la società di videogiochi che si occupa dello sviluppo e del lancio di Crash Bandicoot: On the Run! per Android e iOS, ha annunciato la data di lancio dell’attesissimo titolo per dispositivi mobile.

Il nuovo Crash in arrivo in primavera

King ha dichiarato che il gioco sarà disponibile a partire dalla primavera del 2021, evitando però di sbilanciarsi troppo su una data precisa di lancio – magari per evitare l’imbarazzo di dover rinviare il titolo in caso dovessero venire fuori intoppi durante lo sviluppo? Il titolo, lo ricordiamo, è un endless runner in cui si avrà l’opportunità di tornare a conoscere alcuni personaggi piuttosto noti del franchise, come ad esempio Coco, Fake Crash e ovviamente il malvagio Neo Cortex.

I giocatori saranno chiamati ancora una volta a guidare Crash in una corsa senza fine saltando e schivando ostacoli, per poi eventualmente sconfiggere Neo Cortex. Se siete interessati al titolo, potete già da subito pre-registrarvi a Crash Bandicoot: On the Run! cliccando questo link del Play Store; in questo modo riceverete una notifica non appena il titolo sarà disponibile al download.

