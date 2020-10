Come abbiamo visto Google sta rinnovando le icone di diverse applicazioni del suo ecosistema: tra queste troviamo Gmail, per il quale la nuova e più colorata icona risulta già disponibile scaricando l’aggiornamento in rollout in queste ore.

Come avere la nuova icona di Gmail su Android

Vi è fin da subito piaciuta la nuova icona di Gmail? Potete già averla senza attendere interminabili distribuzioni lato server che si protraggono per mesi: basta aggiornare l’app alla versione v2020.10.04, che introduce la colorata icona sia sulla home sia sulla splash screen di avvio, come potete vedere dagli screenshot qui sotto. Non sembrano esserci altri cambiamenti degni di nota, a eccezione dei soliti perfezionamenti generici.

L’icona di Gmail si avvicina ora al nuovo stile scelto da Big G, che già abbiamo visto con altre app come Google Foto e Google Maps, con colori più accesi e, in questo caso, delle “sfumature” agli angoli. L’aggiornamento è disponibile sul Google Play Store, ma se non volete attendere ulteriormente potete scaricare e installare manualmente l’APK seguendo il link qui sotto. Allora, vi piace la nuova icona di Gmail o preferite quella “vecchia”? Fatecelo sapere nel solito box qui di seguito.