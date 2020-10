Nelle scorse ore Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge, gli smartphone di punta del produttore sudcoreano di ormai qualche generazione fa, hanno iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software che contiene le patch di sicurezza relative al mese di settembre 2020.

Se da una parte l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori è comprensibilmente rivolta ai modelli più recenti, serie Galaxy S20 e Galaxy Note 20 e Galaxy Z Flip su tutti, Samsung continua a dimostrarsi uno dei produttori di smartphone più attenti al discorso aggiornamenti software.

Patch di sicurezza di settembre per Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge

Samsung torna ad aggiornare due vecchie glorie come Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge, questa volta con le patch di sicurezza di settembre 2020. È bene precisare che il precedente update non è arrivato dappertutto e che il roll out di questo nuovo aggiornamento è appena partito; insomma, toccherà aspettare per capire concretamente su quali mercati arriverà.

Come da previsioni, non ci sono nuove funzioni da segnalare, ma soltanto gli ultimi fix di sicurezza integrati da Google prima e da Samsung poi nel sistema con le patch di sicurezza di settembre 2020. La nuova build in distribuzione per Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge è la G930FXXU8ETI2/G935FXXU8ETI2 e sta raggiungendo i due smartphone via OTA con un pacchetto dal peso di circa 70 MB.

Come aggiornare Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge

Se possedete un Samsung Galaxy S7 o un Samsung Galaxy S7 Edge, potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento recandovi in Impostazioni -> Aggiornamenti software -> Scarica e installa.