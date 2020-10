Huawei Mate 40 Pro è indubbiamente uno degli smartphone più in vista del momento e da oggi vede ampliata la sua distribuzione sul mercato italiano: il nuovo flagship della casa cinese, già acquistabile in pre-ordine sul Huawei Store dalla presentazione, è adesso preordinabile anche su Amazon e presso operatori telefonici e alcuni negozi della grande distribuzione.

L’annuncio è stato commentato con queste parole da Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Italy CBG:

«Con Huawei Mate 40 Pro e tutti i nuovi dispositivi dell’ecosistema che stiamo rendendo disponibili in Italia, vogliamo offrire ai nostri consumatori il meglio della tecnologia, non solo nell’ambito degli smartphone, ma anche audio e wearable. L’azienda dimostra così, ancora una volta, di mantenere l’impegno intrapreso verso gli utenti, proponendo un ecosistema di prodotti che racchiudono le tecnologie più all’avanguardia e il massimo dell’integrazione, per una vita tutti i giorni più semplice e più interconnessa, senza soluzione di continuità».

Huawei Mate 40 Pro: dove acquistarlo e promo lancio

In sede di presentazione, Huawei aveva annunciato un’interessante promozione di lancio per il proprio nuovo modello di punta, che vale non solo sul Huawei Store, ma per tutti gli acquisti effettuati presso rivenditori aderenti.

Come forse sapete già, la promozione prevede che chiunque pre-ordini o completi l’acquisto di un Huawei Mate 40 Pro entro il 15 novembre 2020 abbia diritto a ricevere in regalo le ottime cuffie Huawei FreeBuds Pro (ecco la nostra recensione), 6 mesi di abbonamento a Huawei Music, 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e 50 GB di spazio extra per 12 mesi su Huawei Cloud.

Passiamo adesso ai link per acquistare in pre-ordine Huawei Mate 40 Pro:

Senza dimenticare ovviamente lo store ufficiale:

Altri dispositivi in arrivo

Durante lo stesso evento, il produttore ha presentato anche diversi accessori, due dei quali – Huawei FreeBuds Studio e Huawei X Gentle Monster II –, approdano oggi in pre-ordine sullo store ufficiale (nei prossimi giorni anche su altri store):