Mentre manca ancora un mese al Black Friday, in programma a fine novembre, continuano le promozioni di eBay che grazie a due coupon vi permette di risparmiare, fino al 31 dicembre, un massimo di 550 euro, davvero niente male.

Partiamo con il primo coupon, che permette di risparmiare 10 euro su una selezione di prodotti, visibili in questa pagina. Il codice può essere utilizzato entro il 31 dicembre per un massimo di cinque volte per ciascun utente, con un risparmio potenziale di ben 50 euro.

Per ottenere questo primo sconto è sufficiente inserire il codice riportato qui sotto nell’apposito campo che sarà visualizzato al momento del pagamento. Ricordiamo che è possibile utilizzare solo PayPal o carte di debito/credito per il pagamento.

PIT10EU2020

È valido fino al 31 dicembre 2020 anche il secondo codice sconto, valido su una diversa selezione di prodotti, che può essere visualizzata interamente a questo indirizzo. Utilizzando il coupon che trovate più in basso potrete ottenere uno sconto del 10% sul prezzo di vendita, con un risparmio massimo di 50 euro per ogni acquisto.

Il codice è utilizzabile un massimo di dieci volte da ciascun utente e in questo modo potete arrivare a un risparmio potenziale di ben 500 euro, Anche in questo caso il pagamento deve avvenire tramite PayPal o carta di credito/debito e il codice sconto va inserito nell’apposita casella del modulo di pagamento.

PITAPAON

Sommando dunque il risparmio massimo teorico garantito dalle due offerte eBay otterrete ben 550 euro. Non vi resta dunque che visitare le pagine linkate e scoprire le offerte che fanno al caso vostro. Ricordate che i prodotti presenti possono variare o non risultare più disponibili nel corso delle prossime settimane.