Non sempre le applicazioni di sistema preinstallate su smartphone riescono a offrire un’esperienza d’uso veramente completa e appagante, perciò con questo articolo vi andiamo ad elencare cinque tra le migliori applicazioni Android da utilizzare su smartphone per il mese di Settembre.

Quelle di cui vi parleremo proseguendo nella lettura sono di base gratuite, con la possibilità di acquistare la relativa versione Pro (a pagamento) per poter sfruttare tutte le funzionalità a pieno.

1. Pannelli – barra laterale personalizzabile

Panels è una delle applicazioni che abbiamo trovato più utili per questa puntata e si occupa di aggiungere un menu sul bordo dello schermo, che fornisce un rapido accesso a: applicazioni preferite, collegamenti, contatti, widget e cassetto delle app. Non sarà più compito nostro cercare tra le varie schermate della Home o del drawer le applicazioni che vogliamo utilizzare ma basterà uno swipe (personalizzabile) per trovarle in pochi secondi.

A differenza di altre barre laterali presenti nel Play Store, Panels ha molte funzionalità di personalizzazione. È possibile modificare il numero di righe e colonne, rendere la barra laterale grande o piccola come si desidera, personalizzare la posizione e colori di ogni singolo pannello e altre funzioni che rendono più rapito l’utilizzo dello smartphone.

L’app non è molto recente ma l’ultimo aggiornamento risale al 11 Settembre 2020 il che significa che il team di lavoro è in continuo sviluppo per dare all’utente la miglior esperienza possibile.

2. LiveDrops – 4K Live Wallpapers & HD Backgrounds

LiveDrops è un’applicazione che offre i migliori sfondi live disponibili su Play Store. La varietà è molto alta e gli sfondi live sono di altissima qualità. Il team di sviluppo ha delle persone di livello e continueranno a caricare nuovi live wallpaper ogni giorno, per rendere la schermata iniziale sempre unica e accattivante.

Gli sfondi disponibili si suddividono in varie categorie quali: Minimal, Abstract, Space, Amoled, Superhero, Gaming, Aesthetics, Dope, Nature e altre che permettono di ricoprire ogni target di persone sia con sfondi live che statici.

Di base LiveDrops è gratuita ma volendo è possibile passare alla versione PRO per avere tutti gli sfondi a disposizione.

3. Capacity Info: Find out battery wear

Per tutti coloro che desiderano monitorare l’andamento della batteria, sicuramente Capacity Info può tornare particolarmente utile. Di fatto permette di vedere nel dettaglio come si sta comportando la batteria del nostro smartphone sia nel ricaricarlo, sia nel scaricarlo.

Sono presenti tutte le informazioni all’interno di due schermate: in una viene mostrato l’andamento live della batteria, nella seconda la capacità standard con le specifiche tecniche.

L’app inoltre consente di attivare le notifiche a tendina per vedere le informazioni base della batteria direttamente da li.

Capacity info è totalmente gratuita e scaricabile direttamente dal Play Store tramite il badge sottostante.

4. Nyx Music Player

La quarta applicazione che vi consigliamo di scaricare sul vostro smartphone Android è Nyx, un lettore musicale che ti consente di ascoltare tutta la musica che si vuole in maniera offline. L’aspetto che salta all’occhio è la grafica particolarmente curata e accompagnata da animazioni morbide rendendo il tutto molto piacevole all’utilizzo.

Tutto quello che occorre su un lettore musicale l’app è in grado di darlo come ad esempio le informazioni sugli artisti, creare delle playlist, mettere in loop una traccia, l’equalizzatore, possibilità di scrivere il testo della canzone o modificarne uno già presente, insomma tutte funzioni e piccolezze che nell’insieme rendono Nyx una delle migliori applicazioni meritevoli di essere scaricate. Dal Play Store è totalmente gratuita e la consigliamo per coloro che ascoltano diversi brani offline e che desiderano organizzarsi per bene le playlist preferite.

5. Adobe Photoshop Camera

Quinta e ultima applicazione di questa puntata è Adobe Photoshop Camera, che in questi ultimi 2 mesi ha fatto molto parlare di se; permette scattare delle foto e, in tempo reale, modificarle tramite filtri già impostati e programmati dall’applicazione. Basta applicarli per poi pubblicarle sui social senza eseguire ulteriori ritocchi. La caratteristica interessante è che i filtri sono particolarmente elaborati, fatti molto bene e l’applicazione non presenta particolari ritardi nei caricamenti il che significa che anche a livello software è stato fatto un buon lavoro.

Sono in corso ulteriori implementazioni perché Ps Camera è in continuo aggiornamento ma, se si vuole sfruttare tutto al massimo e avere a disposizione qualsiasi filtro o strumento di personalizzazione, occorre passare alla versione a pagamento. La versione base riesce comunque già a dare un buon livello di qualità alle foto e la varietà degli effetti c’è.

In conclusione

Queste erano alcune delle top app più recenti per il mese di Settembre 2020. Diteci la vostra esperienza nel box commenti: se le conoscevate già o come vi siete trovati se le avete provate. Se vi siete persi i video/articoli precedenti della rubrica vi invitiamo a recuperarli a questo link per poter scovare ulteriori utili soluzioni meritevoli di essere scaricate sul vostro smartphone!