Torniamo a parlare di Fastweb, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, e questa volta non per illustrarvi qualche nuova offerta, bensì per presentarvi gli interessantissimi regali e sconti previsti nell’ambito di LiveFAST, tra i quali spicca indubbiamente il nome di DAZN.

Fastweb LiveFAST: 3 mesi gratis + sconto su DAZN

Dopo un periodo iniziale di odi et amo, il pubblico italiano ha ormai familiarizzato con la piattaforma di streaming sportivo DAZN, che oggi torna alla ribalta come premio in LiveFAST, il programma fedeltà completamente gratuito di Fastweb.

La promozione sarà disponibile fino al 31 dicembre 2020 e si rivolge a tutti i clienti Fastweb residenziali iscritti a LiveFAST.

Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, l’operatore offre accesso a 3 mesi di abbonamento gratis su DAZN, al termine dei quali i clienti che sceglieranno di mantenerlo attivo usufruiranno di uno sconto ulteriore di un euro al mese: gli 8,99 euro al mese (invece dei 9,99 euro standard) verranno addebitati direttamente sul conto Fastweb.

È bene specificare che, sebbene la promozione parta da Fastweb, i servizi verranno erogati da DAZN in modo autonomo rispetto al contratto telefonico. A tal proposito, il cliente potrà disattivare in qualsiasi momento l’abbonamento alla piattaforma di streaming sportivo (Ecco i servizi di streaming video a pagamento più amati dagli italiani), così da interromperne la fruizione al termine del periodo gratuito e non incorrere nel costo del rinnovo altrimenti automatico.

Maggiori dettagli sono comunque disponibili sulla pagina del sito Fastweb dedicata a LiveFAST e su MyFastweb nell’area clienti.

Altre iniziative

Le iniziative promozionali attive nell’ambito di LiveFAST non si fermano qui: Fastweb propone anche una serie di sconti e concorsi a premi. Ecco alcuni esempi:

Ogni giorno in palio due Giftcard da 100 euro su MediaWorld

15% di sconto su FASTShop

30% di sconto su integratori e prodotti benessere di Fitoben.it

Check up veicolo gratuito e sconto del 20% sui ricambi presso le officine ‘a posto’ Rhiag

40% di sconto su Homemania

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Fastweb LiveFAST.

