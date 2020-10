Siamo quotidianamente inondati di news e rapporti che indicano quando la nostra privacy sia messa in pericolo da app e servizi un po’ troppo avidi delle nostre informazioni personali al fine di “migliorare la qualità del servizio utilizzato“. In questi anni sempre più utenti hanno scoperto i vantaggi dei protocolli VPN – Virtual Private Network -, sia su sistemi desktop che su mobile.

WireGuard VPN nel kernel di Android 12

In queste ore i ragazzi di XDA hanno scoperto una interessante novità a livello del kernel di Android 12. Secondo alcune aggiunte relative al kernel 5.4 di Android 12 e ai commenti rilasciati da Greg KH, sviluppatore kernel di lunga data, sembra proprio che Google stia lavorando a tutta forza per aggiungere il pieno supporto a WireGuard VPN all’interno di Android 12.

Ma cosa significa tutto ciò? Tutti i nuovi smartphone Android attesi per la fine del 2021 e muniti dei nuovi processori Qualcomm (e non solo) con Android 12, saranno i primi a supportare nativamente WireGuard VPN. L’integrazione a livello kernel del protocollo VPN è una importante novità per chi è molto attento alla propria privacy e alle informazioni personali condivise in rete.

Ovviamente il supporto kernel è solo il primo passo verso una implementazione completa. È molto probabile che nei prossimi mesi il team di sviluppo di Google aggiunga le API per permettere agli utenti di attivare il protocollo VPN di WireGuard su Android 12, e potrebbero esserci novità in merito già a partire dai prossimi mesi nel ramo AOSP (Android Open Source Project).

Se volete provare WireGuard potete scaricare l’applicazione dal Play Store tramite il badge sottostante.