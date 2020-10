Chromecast con Google TV riceve in queste ore il suo primo aggiornamento software, a distanza di un paio di settimane dalla presentazione e dal debutto sul mercato. Non si tratta ancora dell’update di Android TV ad Android 11, già annunciato da Big G, ma di qualcosa di meno corposo.

Primo aggiornamento per Chromecast con Google TV

Il dongle HDMI di Google sta ricevendo il primo aggiornamento di sistema, anche se per il momento non è stato diffuso un changelog preciso. Non si tratta come detto di Android 11, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane e sul quale la casa di Mountain View sta ancora lavorando: niente modalità a bassa latenza automatica per ora.

Si tratta dell’update incrementale 200917.005, dal peso di poco più di 56 MB: l’aggiornamento può essere avviato manualmente attraverso le impostazioni di sistema, o in alternativa potrà essere scaricato automaticamente dal Chromecast con Google TV quando non utilizzato. In ogni caso è richiesto un riavvio del dispositivo, che si somma a qualche minuto di attesa per l’installazione.

Le patch di sicurezza rimangono datate 5 agosto 2020, ma siamo certi che sotto al cofano Google avrà implementato miglioramenti vari e soluzioni a bug generici, che fanno sempre bene. Dopo aver aggiornato il vostro Chromecast con Google TV dovreste trovare un update anche per Voice Remote, che passa alla versione 23.9: anche in questo caso è sufficiente recarsi nelle impostazioni per verificare.

Per maggiori informazioni sui firmware dei vari dispositivi Google Chromecast potete fare riferimento alla pagina di supporto ufficiale.