Correva il 2016 quanto Xiaomi Mi Pay veniva ufficialmente presentato dal colosso cinese. Ne è passata di acqua sotto i ponti e nel corso di questi anni Xiaomi è diventato un brand apprezzato e conosciuto in un tutto il mondo, con una forte espansione anche in Europa.

Xiaomi Mi Pay è arrivato in Europa

Xiaomi Mi Pay è un servizio di pagamenti elettronici del tutto identico a Google Pay, Samsung Pay o Apple Pay, e finora rimasto circoscritto ai confini nazionali. In queste ore scopriamo che Xiaomi Mi Pay arriva in Europa e più precisamente in Russia in partnership con VTB Bank, ovvero una delle più grandi banche in Russia.

Xiaomi è uno dei brand maggiormente in crescita in Italia merito dei tanti prodotti di qualità, con un ottimo rapporto qualità/prezzo e la costante apertura di nuovi centri Mi Store – giusto a fine mese è in programma l’apertura di un centro Mi Store alle porte di Torino – pensati per far scoprire i prodotti dell’azienda a tanti nuovi utenti. L’arrivo del servizio anche in Italia farebbe contenti chi dispone di un device con modulo NFC.

Che lo sbarco in Russia sia il preludio per una diffusione più capillare anche verso altri paesi europei? Ad oggi non abbiamo nessuna informazione che ci permette di avanzare questa ipotesi, ma restiamo in attesa di buone nuove da parte del colosso cinese.