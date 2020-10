Diversi mesi fa vi avevamo parlato dei problemi che gli account G Suite avevano con Assistente Google, soprattutto per quanto riguarda l’impostazione di promemoria vocali sfruttando l’assistente digitale del colosso di Mountain View. Di questo problema ne aveva parlato direttamente Google che, tramite una nota rilasciata sul forum ufficiale, aveva effettivamente dichiarato che “non offriamo più il supporto per gli account G Suite per utilizzare Assistente Google per creare promemoria“.

Tornano i promemoria per G Suite

Il divieto faceva riferimento ad un non meglio specificato miglioramento dell’esperienza utente per chi dispone di un account aziendale, ed in queste ore diversi utenti su Reddit hanno sottolineato come la funzione sia tornata misteriosamente a funzionare di punto in bianco, senza nessun tipo di comunicazione da parte di Google.

I colleghi di 9to5google hanno provato a testare l’effettività disponibilità ed è finalmente possibile impostare promemoria tramite Assistente Goolge in presenza di un account G Suite o Google Workspace. Infatti, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti, la richiesta di creare un promemoria viene confermata con una spunta verde accompagnata dal testo “Promemoria impostato“.

Ad oggi non è ancora chiaro se il ritorno della funzionalità sia legata all’arrivo di Google Workspace, ma è sicuramente una novità ben accolta per chi dispone di account Google aziendale.