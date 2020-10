Insieme alla versione finale di Android 11 Google ha rilasciato il codice sorgente della nuova versione del robottino verde sull’AOSP, a disposizione degli sviluppatori che vogliono realizzare ROM personalizzate.

Grazie a Project Treble è possibile testare le versioni più recenti di Android, utilizzando ROM di tipo GSI (Generic System Image), costruite per funzionare su qualsiasi smartphone. Qualche giorno fa su XDA è stata pubblicata la prima ROM generica GSI basata su Android 11, ora è la volta di una nuova ROM che utilizza il codice di LineageOS 18.

Si tratta ovviamente di una build non ufficiale, anche in questo caso di tipo GSI e quindi funzionante su qualsiasi smartphone che supporti Project Treble. La ROM è stata creata da AndyYan, XDA Recognize Contributor, anche se al momento è disponibile solo la variante ARM64 AB non-VNDKLite, e non è indicata per un utilizzo quotidiano.

Nel corso delle prossime settimane saranno rilasciate ulteriori varianti della ROM GSI, con il supporto a un maggior numero di dispositivi. Anche il codice di LineageOS è in costante evoluzione e aggiornamento, quindi la build non ufficiale di LineageOS 18 sarà aggiornata di conseguenza.

Prima di testare la ROM è in ogni caso consigliato il backup completo dei dati, visto che l’installazione li cancellerà inevitabilmente. E vista l’instabilità del software non è consigliato utilizzare il vostro smartphone principale, visto che i bug presenti potrebbero renderlo inutilizzabile.

A seguire il link per il download e quello al thread ufficiale su XDA.