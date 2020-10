Prosegue a colpi di promozioni e codici sconto la marcia di avvicinamento all’edizione 2020 dell’Amazon Prime Day: il colosso dello shopping online ha deciso di rendere disponibile un nuovo codice promozionale che permette di ottenere immediatamente uno sconto di 5 euro sul proprio prossimo acquisto.

Chi può ottenere lo sconto Amazon e come usarlo

Come al solito, ci sono dei requisiti e delle condizioni da rispettare per poter usufruire della promozione e la prima imprescindibile richiesta in questo caso è quella di essere clienti Amazon Prime.

Insomma, un motivo in più per sottoscrivere l’abbonamento di Amazon in vista del Prime Day 2020, magari sfruttando il mese di prova gratis. Se non siete ancora clienti Prime, ecco il link da usare per iscrivervi al volo:

Iscriviti ad Amazon Prime (prova gratis di 30 giorni per nuovi clienti)

Questa nuova iniziativa è volta a promuovere l’utilizzo dell’applicazione Amazon Shopping e infatti il codice promozionale previsto funziona soltanto da app.

I passaggi da seguire sono in tutto quattro e li vedete illustrati nello screenshot qui sopra:

Installare l’app Amazon Shopping Accedere al proprio account sull’App Amazon shopping per la prima volta Aggiungere al carrello un prodotto idoneo Aggiungere il codice promozionale J2UGEEJEMXOV nel campo apposito prima di completare l’ordine.

Termini e condizioni della promozione

Tornando ai termini della promozione di Amazon, il codice promozionale che offre lo sconto di 5 euro può essere sfruttato soltanto entro le ore 23.59 del 9 ottobre 2020 ed esclusivamente su acquisti di importo uguale o superiore a 25 euro.

Gli acquisti compatibili sono solo quelli effettuati mediante l’app per smartphone Android e iOS. Niente da fare per l’app per tablet Android o iPad.

I codici promozionali disponibili sono soltanto 10.000, pertanto vi conviene affrettarvi.

Per maggiori dettagli, ecco la pagina della promozione:

Ottieni 5 euro di sconto sull’app Amazon

Ecco, infine, il badge per scaricare l’app dal Google Play Store.