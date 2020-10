Realme 7 e Realme 7 Pro sono pronti all’arrivo in Italia: i due smartphone sono stati presentati in India il mese scorso e stanno già per sbarcare anche nel nostro Paese, come annunciato durante l’evento di oggi dedicato al mercato europeo. Proveranno a conquistare gli utenti attraverso il rapporto qualità prezzo e con l’aiuto di una piccola chicca.

Realme 7 e Realme 7 Pro arrivano in Italia

Ci eravamo lasciato a inizio settembre senza informazioni precise sul lancio per il nostro Paese, e ora eccoci qui: Realme 7 e Realme 7 Pro saranno presto acquistabili anche in Italia in diverse varianti.

“In Realme ci impegniamo a portare la nostra ambizione e la qualità ai giovani consumatori di tecnologia“, ha commentato Madhav Sheth, Vice Presidente di Realme e CEO di Realme Europa e India. “La costante ricerca di alta qualità di realme è stata applicata alla progettazione e alla produzione della serie 7, rendendo sia il realme 7 che il realme 7 Pro i primi smartphone a passare la certificazione Tüv Rheinland Smartphone. Abbiamo alzato l’asticella quando si tratta di qualità per migliorare ulteriormente l’affidabilità generale, che è allineata alla nostra promessa di fornire prodotti di prima classe e di qualità ai nostri consumatori di tutto il mondo“.

Realme è così certa di aver costruito un prodotto di qualità da offrire un interessante servizio post vendita: tutti gli acquirenti della gamma Realme 7 avranno infatti a disposizione un periodo di garanzia di tre anni, un anno in più rispetto al solito. Inoltre Realme ha deciso di estendere la sua politica di sostituzione gratuita a due mesi, vale a dire uno in più del normale.

Come abbiamo visto, Realme 7 mette a disposizione display Full-HD+ (1080 x 2400) da 6,5 pollici a 90 Hz Ultra Smooth, SoC MediaTek Helio G95 con CPU octa-core e GPU ARM Mali-G76, 6/8 GB di RAM LPDDR4X, 64/128 GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile), quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (accompagnato da ultra grandangolare, sensore per i ritratti e macro), fotocamera anteriore da 15 MP integrata nel foro del display e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Dart Charge a 30 W.

Realme 7 Pro alza ulteriormente l’asticella sotto diversi aspetti, pur “tornando” ai 60 Hz di refresh rate: troviamo display AMOLED da 6,4 pollici Full-HD+ (1080 x 2400), SoC Qualcomm Snapdragon 720G, 6/8 GB di RAM LPDDR4X, 128/256 GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile), quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (accompagnato da ultra grandangolare, monocromatico e macro), fotocamera anteriore da 32 MP inserita nel foro e batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica Super Dart Charge a 65 W.

Ulteriore differenza tra i due è data dal posizionamento del sensore di impronte (nel tasto di accensione sul primo e integrato nel display sul secondo), mentre entrambi possono contare su connettività 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, USB Type-C e porta per il jack da 3,5 mm.

Prezzi e uscita in Italia di Realme 7 e Realme 7 Pro

Realme 7 sarà disponibile all’acquisto in Italia nelle colorazioni Mist White e Mist Blue dal 21 ottobre 2020 ai seguenti prezzi:

Realme 7 4-64 GB a 179,90 euro

Realme 7 6-64 GB a 199,90 euro

Realme 7 8-128 GB a 259,90 euro

Realme 7 Pro sarà invece acquistabile nel nostro Paese un po’ prima, dal 13 ottobre 2020, nelle colorazioni Mirror White e Mirror Blue al prezzo di 319,90 euro (8-128 GB); almeno per il momento sarà infatti questa l’unica configurazione disponibile in Italia.