Parte di Bixby Vision presto non esisterà più: Samsung sta inviando agli utenti un messaggio all’interno dell’app che indica l’interruzione di alcune funzionalità legate alla Realtà Aumentata.

Samsung interrompe alcune funzioni di Bixby Vision

L’assistente virtuale di Samsung ha vissuto un inizio un po’ “travagliato”: l’arrivo di Bixby fu pubblicizzato per i top di gamma 2017, ossia Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+, con tanto di pulsante fisico dedicato (poi presente su tanti altri modelli successivi), ma arrivò a qualche mese dal lancio (e decisamente oltre per quanto riguarda la lingua italiana).

Bixby Vision fa parte del pacchetto e include alcune funzioni di Realtà Aumentata (AR) come “Vino”, “Traduci”, “Places”, “Shopping” e “Codice QR”. Alcuni dei servizi (non tutti disponibili in Italia) cesseranno di funzionare a partire da fine ottobre, come riporta l’avviso di Samsung ricevuto all’apertura dell’app: più precisamente si tratta di “Places”, “Trucco”, “Accessori casa” e “Moda”, che non saranno più supportati da Bixby Vision.

Si tratterà di un semplice alleggerimento dell’offerta attraverso la rimozione di servizi poco utilizzati, oppure un segno che Samsung abbia intenzione di virare maggiormente verso Google Assistant facendo un mezzo passo indietro? Il colosso sud-coreano continuerà a puntare forte su Bixby e sui suoi servizi? Del resto quest’ultimo mette a disposizione alcune funzioni ancora non presenti sull’assistente virtuale di Big G, come le comode Bixby Routines o il controllo di alcune funzionalità dello smartphone.

Presto per rispondere a queste domande, ma nel frattempo vi chiediamo: utilizzate spesso Bixby e Bixby Vision sul vostro smartphone o tablet Samsung? Fatecelo sapere nel solito box qui in basso.

