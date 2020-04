OPPO ha annunciato un nuovo smartphone dopo il nuovo OPPO Ace 2: si tratta questa volta di un dispositivo medio gamma, chiamato OPPO A92s, ma che ha molte caratteristiche interessanti; solo per anticiparvene alcune, che ne dite di 5G, display a 120 Hz e un costo di meno di 300 Euro?

OPPO A92s costa meno di 300 Euro ma ha praticamente tutto

OPPo A92s le ha tutte e tre, e molte altre; ovviamente si tratta di uno smartphone con qualche compromesso, ma bando agli indugi e scopriamo la sua scheda tecnica:

display da 6,57 pollici LCD con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz;

processore MediaTek Dimensity 800 octa-core con processo produttivo a 7 nm;

6 GB oppure 8 GB di memoria RAM LPDDR4X;

128 GB di memoria interna UFS 2.1;

supporto alla doppia SIM;

Android 10 con ColorOS 7.1;

4 fotocamere sul lato posteriore: sensore principale da 48 megapixel (Sony IMX586) con apertura f/1.7, sensore grandangolare da 8 megapixel, sensore macro da 2 megapixel e un sensore dedicato alla modalità ritratto da 2 megapixel;

2 fotocamere frontali: un sensore da 16 megapixel (Sony IMX471) con apertura f/2.0 in aggiunta ad un sensore per la profondità da 2 megapixel;

sensore per le impronte digitali sul lato;

dimensioni: 163,8×75,5×8,1 mm, per un peso di 184 grammi;

foro per il jack da 3,5mm;

supporto a 5G (SA/ NSA) / Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C;

batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W.

Un pacchetto decisamente completo, quindi, che segue anche le ultime tendenze in fatto a design con l’abbandono del notch in favore a display forato e al comparto fotografico principale appariscente; il tutto prende ancora maggior peso se si considera il prezzo: 2199 Yuan per la versione 6/128GB (circa 285 Euro), che salgono a 2499 Yuan (325 Euro) per la versione 8/128GB; sarà disponibile in Cina dal prossimo 29 aprile nelle colorazioni nero o bianco.