Telegram è sempre una sicurezza in fatto di aggiornamenti e quello di oggi, arrivato per introdurre la versione 7.1, rispetta le aspettative portando con sé una lunga lista di novità e miglioramenti, i quali non fanno mai male.

Novità Telegram 7.1

Il changelog, infatti, conta ben cinque voci e ognuna di loro fa riferimento a una nuova funzione o a un miglioramento di qualcosa che c’era, a dimostrazione del fatto che Telegram lavora costantemente per migliorare il suo servizio e la sua applicazione per Android. Ecco quindi che cosa c’è di nuovo con Telegram 7.1:

Cerca messaggi per tipo, data o provenienza con i filtri nella Ricerca Globale.

Attiva “Inviare anonimamente” nei permessi di un admin per fargli pubblicare a nome del gruppo e non comparire nella lista membri.

Commenta i post nei canali con un gruppo di discussione.

Tieni premuto sulle foto profilo nei gruppi per ingrandirle.

Nuove animazioni nell’app.

Come scaricare Telegram 7.1

Telegram 7.1 è già disponibile al download per tutti quanti direttamente dal Google Play Store, quindi non è necessario ricorrere ad apk o altri strumenti per averlo subito. Che cosa manca ormai a Telegram, dopo queste aggiunte?