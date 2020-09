Ora che il team di Google ha rilasciato ufficialmente Android 11, la maggior parte degli utenti (o quantomeno i più appassionati) si chiede quando anche il proprio smartphone sarà aggiornato alla nuova versione del sistema operativo del colosso di Mountain View e HMD Global ha deciso di fare chiarezza al riguardo per chi ha acquistato un modello della gamma Nokia.

Attraverso un messaggio su Twitter (che è poi stato cancellato), il produttore con l’account Nokia Mobile ha condiviso una roadmap dell’aggiornamento ad Android 11 per i vari device Nokia supportati.

Da notare che alcuni dei modelli inclusi nell’elenco sono stati commercializzati con a bordo Android 9 e ciò sembra confermare che il produttore abbia deciso di mantenere la promessa di tre anni di aggiornamenti garantiti.

Svelata la roadmap di Nokia per Android 11

I primi smartphone a ricevere Android 11 dovrebbero essere Nokia 8.3 5G, Nokia 8.1, Nokia 5.3 e Nokia 2.2 e ciò dovrebbe avvenire nell’ultimo trimestre del 2020.

Nei primi tre mesi del prossimo anno dovrebbe essere il turno di Nokia 4.2, Nokia 3.4, Nokia 2.4, Nokia 2.3 e Nokia 1.3 mentre dovranno attendere il secondo trimestre del 2021 i possessori di Nokia 7.2, Nokia 6.2 e Nokia 3.2.

Non è chiaro il motivo per cui Nokia Mobile abbia cancellato il suo tweet: forse non tutte le informazioni su Android 11 incluse nella grafica sono confermate oppure semplicemente il produttore non era ancora pronto a condividere pubblicamente tale roadmap.

C’è da chiedersi, inoltre, se i modelli esclusi da tale roadmap non riceveranno l’aggiornamento o se, al contrario, qualcuno sarà aggiunto in un secondo momento. Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.

