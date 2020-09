Tiscali Mobile ha due ottime offerte per clienti con disabilità visive e uditive

Tiscali Mobile, noto operatore virtuale di telefonia mobile, ha inserito nel proprio listino due offerte estremamente interessanti, in termini di completezza del bundle e di costi contenuti, riservate ai clienti affetti da disabilità visive e/o uditive.

Va giustamente sottolineato che Tiscali Mobile ha già proposto in passato offerte di questo tipo, uniformandosi in questo modo alla delibera AGCOM n. 46/17/CONS in materia di “Misure specifiche e disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile”.

A chi si rivolgono le offerte Tiscali Mobile

Prima di entrare nel merito dei dettagli di queste offerte firmate Tiscali Mobile, è bene premettere che il target delle stesse è costituito dai clienti con disabilità visive e/o uditive.

A tal proposito, ai fini dell’attivazione e della fruizione delle condizioni economiche agevolate previste, è necessario presentare un’apposita richiesta compilando il modulo all’uopo previsto sul sito dell’operatore.

Alla richiesta suddetta deve essere allegata la documentazione apposita, vale a dire la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica attestante la sordità e/o la cecità totale o parziale.

In aggiunta a questo, il cliente deve allegare anche una fotocopia fronte e retro del documento d’identità.

Nel caso dei nuovi clienti, la richiesta deve essere inoltrata dopo aver sottoscritto un abbonamento; i già clienti Tiscali Mobile devono richiedere il passaggio al listino offerte riservato.

Contenuti e costi delle offerte

Entrando nel merito delle offerte dedicate da Tiscali Mobile ai clienti affetti da disabilità visive e/o uditive, il costo mensile di 5,99 euro è lo stesso, ma il bundle è in parte diverso:

minuti illimitati verso tutti e 60 GB di traffico dati per i clienti non vedenti;

60 GB di traffico dati e 50 SMS verso tutti per i clienti non udenti.

Le agevolazioni economiche previste non sono cumulabili con altri sconti o promozioni e sono richiedibili per un solo numero telefonico.

Agevolazioni di rete fissa

Tiscali, com’è noto, è anche operatore di rete fissa e anche in questo caso prevede delle agevolazioni per i propri clienti.

In particolare, i clienti affetti da cecità parziale (si intendono per tali coloro che possiedono un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento), possono usufruire, a propria scelta, delle agevolazioni per i servizi voce e dati da postazione fissa e da postazione mobile in misura alternativa.

In questo caso, il cliente è tenuto a sottoscrivere, nel modulo di adesione, una dichiarazione contrattuale di impegno al rispetto del limite previsto.