Samsung Galaxy S10 Lite, interessantissimo smartphone di fascia alta lanciato dal brand sudcoreano all’inizio dell’anno, è il protagonista di una nuova offerta estremamente allettante su Monclick – l’affidabile e-commerce facente capo a Unieuro –, che lo mette direttamente in competizione con i modelli di fascia media.

L’esperimento “Lite”, portato avanti nella prima parte dell’anno proprio con Samsung Galaxy S10 Lite e con Samsung Galaxy Note 10 Lite, è piaciuto molto al produttore asiatico, che quest’anno ha deciso di riproporlo nella sostanza ma non nel nome, è nato così il Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

Se il nuovo modello ha attirato subito – e a ragione – l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, quello precedente rimane uno degli smartphone più consigliati degli ultimi mesi, nonché uno dei più interessanti sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo.

Samsung Galaxy S10 Lite: l’offerta di Monclick

Il discorso vale anche e ancora di più alla luce della nuova offerta che coinvolge Samsung Galaxy S10 Lite sullo store di Monclick.it: lo smartphone, nella colorazione Prism Black, viene proposto al prezzo più basso in circolazione: 379,99 euro. Da tenere in considerazione anche l’offerta sulla colorazione Prism White, che viene proposta a circa 385 euro. Niente da fare, invece, per la variante Prism Blue, che si attesta a 494,98 euro.

Senza ulteriori indugi, ecco i link da usare per acquistare subito lo smartphone in offerta:

Se avete bisogno di un ripasso sulla dotazione tecnica e su tutti i dettagli dello smartphone, ecco il link alla nostra pagina dedicata:

Avete già deciso se approfittare dell’offerta? Aiutatevi con la nostra recensione e fatecelo sapere nel box dei commenti.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy S10 Lite