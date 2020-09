Google Pixel 4a rappresenta il punto di riferimento per quanto riguarda la fascia media dei terminali Android di Google, e nella nostra recensione Google Pixel 4a vi abbiamo segnalato con precisione quali sono i suoi punti di forza e le aree in cui invece potrebbe fare di più. Google, però, ha avuto un’idea piuttosto singolare e originale per sottolineare le potenzialità dello smartphone: realizzare una serie di brevi video in cui Google Pixel 4a si confronta con un carlino…sì, avete capito bene!

Otto video decisamente esilaranti

I video in questione, otto in totale, puntano i riflettori su alcune caratteristiche peculiari dello smartphone di Google, come ad esempio le potenzialità fotografiche con l’astrofotografia, il sistema di gestione adattivo della batteria, la funzionalità Night Sight per scattare foto ad alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, la registrazione vocale, il rilevamento di incidenti in auto, la sicurezza e tanto altro.

È piuttosto evidente che Google Pixel 4a esca vincitore dal confronto con il carlino, anche se chi possiede un animale domestico, ed in questo caso un carlino, sa benissimo quali e quante emozioni è in grado di regalare un cane rispetto ad un semplice – per quanto estremamente funzionale – Google Pixel 4a.

Qui in calce trovate tutti i video in questione di cui vi consigliamo la visione.