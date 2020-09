Durante i mesi di pandemia di Coronavirus Google ha cercato di rendersi utile in vari modi, supportando sia le autorità sanitarie che le aziende e gli utenti attraverso alcuni dei suoi prodotti più popolari e pare che vi siano novità in arrivo anche per quanto riguarda Google Maps.

Grazie alla sviluppatrice Jane Manchun Wong, infatti, abbiamo scoperto che il colosso di Mountain View sta lavorando ad uno speciale livello per Google Maps appositamente dedicato al COVID-19: una volta applicato, gli utenti dovrebbero rapidamente visualizzare le zone in cui la pandemia ha colpito con maggiore durezza.

Google Maps prepara una feature per il Coronavirus

Al momento non è chiaro se tale funzionalità sarà introdotta a livello globale o se, al contrario, sarà limitata a pochi Paesi, tra i quali pare vi saranno ad ogni modo gli Stati Uniti, così come testimoniato dalle immagini diffuse da Jane Manchun Wong:

Nel secondo screenshot vengono mostrate le fonti da cui Google prende i dati e tra di esse vi sono Wikipedia, The New York Times, John Hopkins University e Brihanmumbai Municipal Corporation.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google, nella speranza che questa feature si riveli presto inutile per esserci ormai lasciati alle spalle la pandemia.