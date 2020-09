Per quanto Google ed Apple tentino di rendere i propri store digitali il più sicuri possibile, purtroppo capita che qualche applicazione malevola superi le barriere e venga scaricata da milioni di utenti. È questo il caso di una scoperta presentata da Avast a seguito di un suggerimento di un bambino che aveva scoperto alcune applicazioni responsabili di inviare pubblicità invasiva.

I trojan veniva pubblicizzati sui social

Queste applicazioni, scaricate più di 2,4 milioni fra Google Play Store e App Store, si mostravano come semplici app per scaricare wallpaper o musica; la realtà è che veicolavano pubblicità arrivando addirittura a chiedere dai 2 ai 10 dollari per acquisti in-app. Come la maggior parte dei trojan, anche queste app nascondevano la loro icona confondendo così gli utenti ignari di quale fosse l’applicazione responsabile.

La scoperta di queste app è avvenuta per caso e dopo che una bambina è incappata in un particolare profilo TikTok in cui veniva promossa un’applicazione che si spacciava appartenente ad un progetto della Repubblica Ceca circa la sicurezza online dei minori. Una ricerca supplementare di Avast ha scoperto una rete di 11 applicazioni definite TrojanAds pensate proprio per inviare pubblicità.

“È particolarmente preoccupante che le app vengano promosse su piattaforme di social media popolari tra i bambini più piccoli […]“, si legge nel comunicato Avast, sottolineando quanto ancora ci sia da fare per rendere i social media sicuri anche per i minori.

Ecco le app da cancellare immediatamente

Vi consigliamo caldamente di cancellare o evitare di scaricare le seguenti applicazioni per Android e iOS:

Google Play Store

ThemeZone – Shawky App Free – Shock My Friends di Moteleb Inc.

Tap Roulette ++Shock my Friend

Ulimate Music Downloader – Free Download Music

App Store

Shock My Friends – Satuna

666 Time

ThemeZone – Live Wallpapers

shock my friend tap roulette v

Ecco invece i profili TikTok e Instagram che promuovono questo genere di applicazioni e che sconsigliamo caldamente di seguire.