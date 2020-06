Qualcomm svela oggi il suo Qualcomm Snapdragon 690 5G, il primo SoC della serie 6 con connettività 5G. Il nuovo prodotto è pensato per rendere più accessibili le reti di nuova generazione grazie al possibile utilizzo sui dispositivi di fascia media. Scopriamone caratteristiche e peculiarità.

Caratteristiche e prestazioni Qualcomm Snapdragon 690 5G

Il 5G è la connettività del futuro, ma anche del presente: il nuovo Qualcomm Snapdragon 690 5G è pensato proprio per permettere a sempre più utenti di godersi i vantaggi delle reti 5G grazie al modem Snapdragon X51 5G e al supporto a modalità SA, NSA, TDD, FDD, al multi SIM 5G e alla condivisione dinamica dello spettro (DSS).

Il nuovo SoC a 8 nm di quinta generazione può contare su miglioramenti lato IA di più del 70% rispetto al predecessore grazie all’Artifical Intelligence Engine e al Qualcomm Hexagon Tensor Accelerator (HTA). Le performance della CPU migliorano fino al 20% rispetto alla “vecchia” gen, mentre lato GPU troviamo la Adreno 619L con boost fino al 60% e il supporto ai display fino a 120 Hz. Non mancano neanche il supporto alla tecnologia Qualcomm Quick Charge 4+ per ricariche fino a 4 volte più rapide rispetto alla procedura convenzionale, così come il supporto Dual Wi-Fi (2×2) e al Wi-Fi 6 (grazie a Qualcomm FastConnect 6200).

Gli smartphone e i dispositivi che adotteranno Snapdragon 690 5G avranno a disposizione miglioramenti anche nel campo fotografico: troviamo il supporto al 4K HDR (HDR10) per i video (per la prima volta sulla serie 6) e fino a 192 MP per le foto grazie all’ISP Qualcomm Spectra 355L.

Ecco qualche “numero” del SoC Qualcomm Snapdragon 690 5G (SM6350):

CPU : Kryo 560 octa-core a 64-bit fino a 2,0 Ghz

: GPU : Adreno 619L supporto API Vulkan 1.1 supporto video 4K HDR10, H.264 (AVC), H.265 (HEVC) VP8 e VP9 supporto OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, DirectX 12

: memorie : fino a 8 GB di RAM a 1866 MHz 2 x 16-bit LPDDR4X

: Qualcomm AI Engine : GPU Adreno 619L CPU Kryo 560 processore Hexagon 692 Qualcomm Sensing Hub

: modem 5G : Snapdragon X51 5G con antenna integrata 5G standalone (SA) e non-standalone (NSA), FDD, TDD condivisione dinamica dello spettro (DSS) download fino a 2,5 Gbps (5G) o 1,2 Gbps (LTE) upload fino a 660 Mbps (5G) o 210 Mbps (LTE)

: Wi-Fi e Bluetooth : FastConnect 6200 System con Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11ac Wave 2, 802.11a/b/g/n, MIMO, WPA3 Bluetooth 5.1, Qualcomm TrueWireless Technology e aptX Adaptive

e : fotocamera : ISP Qualcomm Spectra 355L ISP Dual 14-bit supporto fino a 192 MP (48 MP con MFNR) o fino a 32+16 MP con dual camera e 30 fps con Zero Shutter Lag slow motion fino a 240 fps a 720p HDR10, video 4K HDR con modalità ritratto

: audio : Qualcomm Aqstic audio codec con Total Harmonic Distortion + Noise, supporto nativo DSD amplificatore per smart speaker Qualcomm Aqstic

: display : supporto fino a 120 Hz in Full-HD+ o fino a 60 Hz in QHD profondità di colore a 10-bit, HDR10 e HDR10+

: sicurezza e localizzazione : supporto a sensore di impronte, iride, sblocco vocale e facciale Qualcomm Mobile Security GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, supporto a doppia frequenza, Low Power Geofencing NFC e USB Type-C

e :

Previous Next Fullscreen

Disponibilità Qualcomm Snapdragon 690 5G

Non abbiamo ancora una lista precisa di smartphone e dispositivi in arrivo con il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 690 5G, ma alcuni produttori si sono già “sbilanciati”. Tra questi HMD Global, già “pioniera” con lo Snapdragon 765G 5G nel suo Nokia 8.3 5G lo scorso marzo, o LG, che in base alle parole del vice presidente senior In-Kyung Kim risulta ben favorevole all’integrazione del 5G a prezzo contenuto.

Anche Motorola, Sharp e TCL si dicono propensi a far debuttare dispositivi con Qualcomm Snapdragon 690 5G, così come Wingtech, azienda che si occupa di assemblare smartphone per alcuni marchi cinesi, tra cui Xiaomi.

A livello generale i primi dispositivi con Qualcomm Snapdragon 690 5G sono attesi già per la seconda metà del 2020. Con l’aggiunta del nuovo SoC, la serie 6 di Qualcomm sarà disponibile su più di 1800 dispositivi in tutto.

Potrebbe interessarti: recensione Xiaomi Mi 10 Lite 5G