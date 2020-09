Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Samsung Galaxy S20 e tanti altri in super offerta online

Un’altra settimana di lavoro è appena cominciata, ma sugli store online non tardano ad arrivare tante buone offerte che riguardano dispositivi Android. Sono infatti cinque gli smartphone il cui street price è continuato a calare oppure si è stabilizzato nelle ultimi giorni: Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy A71, Xiaomi Mi 10 Lite, Samsung Galaxy S20 e Motorola Moto G8 Plus.

Migliori offerte su smartphone Android

L’offerta più interessante ha come protagonista Motorola Moto G8 Plus, disponibile su Mobzilla al prezzo di 179 euro. Si tratta di un dispositivo che – e complice lo street price in discesa, il prezzo di listino è 270 euro – dimostra di avere tutte le carte in regola per contendersi, insieme a Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy A50, lo scettro di migliore smartphone della fascia media: è completo, equilibrato, per chi cerca semplicità d’uso e discrete prestazioni un buon comparto fotocamera e un’autonomia eccellente.

Sembrano essersi stabilizzati i prezzi online di Samsung Galaxy S20 e Huawei P40 Pro, due dei protagonisti indiscussi del panorama Android, che ora sono proposti online rispettivamente a 599 euro e a 615 euro. Per nulla male sono le offerte che stanno riguardando Samsung Galaxy A71 e Xiaomi Mi 10 Lite, due valide alternative – anche se per delle motivazioni ben differenti – nella fascia medio-alta.